Певцов: Что на психов реагировать

Актер высказался о запрете въезда на Украину. По его мнению, там сегодня всем "рулят" бесы.

Заблокированный в России сайт "Миротворец", куда вносят имена граждан, которым запрещен въезд на Украину, стремительно расширяет свои списки. Среди находящихся в опале значатся Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Александр Розенбаум, Анна Шурочкина (Нюша), Ольга Кабо, Александр Маршал, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Юлианна Караулова, Стас Пьеха и другие российские артисты. Теперь к ним присоединился и Дмитрий Певцов.

Артиста обвинили в нарушении украинского законодательства, поскольку он когда-то гастролировал в Крыму. Но Дмитрий, кажется, вовсе не расстроен. На признание его опасным для Украины элементом он смотрит философски. "Что на психов реагировать? – заявил Певцов. – Я переживаю, что они людей невинных убивают до сих пор. Что ж делать: они там неадекватные либо с похмелья всю жизнь, эсбэушники, больные люди. Пожалеть только их можно. Предположение одно: они там выпивают-закусывают все время, выпить закончилось – в телевизор уткнулись: "О, смотри, а давай этого лишим!" Других причин, нормальных, там нет".

"То ли профессионалов не осталось совсем, то ли совсем бесы там ходят по коридорам, что ни здравого смысла, ни системы нет давно. На Украине я был очень давно: как только там вселились бесы и сменилась власть, я туда перестал ездить", – цитирует Певцова "Национальная служба новостей".