Маме Лолиты стало плохо после шокирующей новости

Пенсионерке потребовалась помощь врачей из-за проблем у дочери. Милявская переживает, что не сможет приехать в Киев, если, не дай бог, с близкими что-то случится.

Лолиту Милявскую сняли с поезда Москва – Киев, объявив, что она – враг Украины и ей въезд в страну запрещен. Dni.Ru связались с певицей, чтобы узнать о реакции близких, которые так и не встретили ее утром.

"В восемь утра я позвонила маме из поезда Одесса – Москва, когда уже возвращалась домой, ночью не стала родных волновать и тревожить, – рассказала Лолита. – Мама радостно спросила: "Доченька, ты уже приехала?" И как же она расстроилась, когда я рассказала ей о случившемся. Мама плакала как ребенок! Ей стало плохом с сердцем и пришлось вызывать скорую, откачивать успокоительными. А как огорчилась дочь Ева, которая только что переболела ангиной и ждала меня, чтобы обнять, поцеловать, получить подарок".

"Снимали меня в поезде, в украинском городе Конотоп, что в Сумской области, – говорит Милявская. – Но я сказала эсбэушникам, что когда-то играла конотопскую ведьму, поэтому проклинаю их и им – ******. Если говорить серьезно, то, конечно, я буду подавать в суд на организацию, которая называет себя Службой безопасности Украины. Хотя правильней было бы назвать ее именем Сталина или 37 года. Но важнее суда людского будет суд Божий. Уверена, что эта кучка фашистских уродов будет гореть в аду за то, что разрушает семьи, не дает общаться детям и родителям. Бог лишил людей разума, а зло больше не прикрывается добрыми словами".

"Я не собираюсь из-за всей этой истории перевозить своих родных в Москву, – уверяет Лолита. – Мама привыкла к Киеву и не сможет без него. Дочь ходит там в прекрасную старорежимную, как я ее называю, школу, идеально говорит на украинском языке. Огорчают меня лишь две вещи – то, что в будущем году у Евы выпускной вечер, и я из-за запрета на въезд не смогу быть с ней в такой важный день, это постыдно. И то, что если с моими близкими что-то, не дай бог, случится, у меня не будет возможности вырваться к ним".

Но сегодня на эту ситуацию певица уже смотрит с улыбкой. Особенно ее насмешил фейковый снимок, который опубликовала СБУ: "Я решила всем сотрудникам этих органов выдать премию за отличную работу – по одной гривне, – смеется певица. – Я поздравила себя с тем, что такая крутая, раз за мной охотится такое серьезное ведомство, раз так меня боятся".