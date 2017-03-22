Самойлову официально выгнали с "Евровидения"

Певице на три года закрыли въезд в страну. Надежды рухнули.

Певице Юлии Самойловой, которая выбрана Россией для участия в "Евровидении-2017", на три года запретили въезд на Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает РИА Новости. Такое решение было принято на основании данных о нарушении Самойловой законодательства Украины.

Летом 2015 года Самойлова выступала в Крыму: она участвовала в гала-концерте "Мир спорта и добра", проходившем в Керчи. А проезд на полуостров без прохождения украинской таможни (с территории России) нарушает украинское законодательство.

Глава украинского ведомства Василий Грица сообщил: поскольку Юлия "незаконно посещала Крым", российские власти, отправляя ее на "Евровидение", решили проверить реакцию Киева. Чиновник заверил, что она обязательно последует. И накаркал.

Решение о том, что Самойлова будет представлять Россию на конкурсе с песней Flame is Burning, было озвучено поздно вечером 12 марта. Певица передвигается на специальной коляске и имеет первую группу инвалидности. Почти сразу же начались угрозы со стороны украинских радикалов. Мол, певица незаконно побывала в "оккупированном Крыму". А европейский вещательный союз (EBU) дипломатично сообщил, что "полностью понимает и уважает законы Украины, и этот вопрос должен решаться властями".

"Российская сторона уже подготовила определенные сценарии информационных, в первую очередь пропагандистских, акций, которые нацелены на нанесение ущерба имиджу нашего государства", – заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук во время брифинга. По его словам, теперь Россия будет заявлять о том, что Украина политизирует "Евровидение". "Мы можем спрогнозировать, что эта реакция может быть резкой. И соответствующая картинка на российских каналах появится, и на Европу будет транслироваться то, что в Украине процветает экстремизм", – сказал Ткачук.

Продюсер Евгений Фридлянд, как писали Dni.Ru ранее, предположил, что Киев отстранил Москву от участия в международном конкурсе, поскольку почти все российские артисты за последние три года посетили Крым. "Это несусветная глупость, что ее (Самойлову. – Прим. ред.) не пускают… И это грустно".

