Российская актриса об интиме с Дмитрием Певцовым

Анна Чиповская расказала об интиме с Дмитрием Певцовым. Российская актриса призналась, что чувствовала себя очень не комфортно.

В конце марта на экраны выйдет фильм Владимира Бортко "О любви". Главные роли в картине сыграли Анна Чиповская, Дмитрий Певоцов, Алексей Чадов и Мария Миронова. Сюжет фильма рассказывает о том, как прима-балерина Нина (Анна Чиповская) изменяет мужу интеллигенту китаисту (Алексей Чадов) с главой банка (Дмитрий Певцов), который, в свою очередь, крутит роман за спиной жены (Мария Миронова).

По признанию Анны Чиповской, в ее творческой биографии еще никогда не было столько эротических сцен. "Было невероятно сложно раскрепоститься. Для русских артистов постельные сцены всё еще в новинку. Мне кажется, Владимир Владимирович снял по-настоящему откровенное кино, которого еще не видел наш кинематограф. Это ужасно неловко, не комфортно и тяжело делать. Сложно быть собой в этот момент. Но мне очень повезло с Димой Певцовым – более деликатного человека сложно встретить. Он меня успокоил и настроил на правильный лад", – цитирует Анну Чиповскую "Собеседник".

Актриса отметила, что ее героиня Нина буквально ужасает ее теми ужасными вещами, которые делает и говорит. "Очень тяжело такое играть, потому что лично у меня есть очень многое, что страшно терять. До такой степени саморазрушения я никогда не доходила", – призналась актриса.

Примечательно, что роль, которую на экране воплотил Алексей Чадов, вначале предложили Даниле Козловскому. Говорят, сценарий ему очень понравился, но он отказался. Почему, точно неизвестно: то ли потому, что не захотел играть обманутого мужа, то ли просто не смог найти время в своем плотном графике.