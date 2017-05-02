Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах

Певица МакSим обнародовала свежую фотографию, на которой запечатлена с прославленной спортсменкой Алиной Кабаевой. Интересно, что многие подписчики певицы не узнали бывшую гимнастку.

Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) посетила подготовку к ежегодному фестивалю художественной гимнастики "Алина", который состоится сегодня, 2 мая. Это масштабное событие, приуроченное к Дню защиты детей, уже девятый год проводит Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Множество артистов, юные гимнастки со всех концов России, олимпийские чемпионы, лучшие музыкальные и танцевальные коллективы страны соберутся вместе на одной сцене.

Пока же, судя по фотографии, которую выложила на своей страничке в Instagram исполнительница, это было весьма камерное действо (трибуны за спиной Марины пусты). Зато рядом с Максимовой, облаченной в вечернее платье красного цвета, запечатлена легенда художественной гимнастики Алина Кабаева.

На фото прославленная спортсменка позирует в черной кофте с коротким рукавом и модных рваных джинсах, украшенных стразами. Дополнили образ подкрученные волосы. "Человек, который пользуется моим большим уважением", – подписала опубликованный снимок Марина Максимова.

Публикация от Марина Максимова (@maksimartist) Май 1 2017 в 9:53 PDT

Подписчики отреагировали на фотографию, причем весьма неоднозначно. Пока одни фанаты восхваляли певицу, другие терялись в догадках, с кем же позирует их любимица. Лишь немногие узнали в спутнице Максимовой Алину Кабаеву.

"Маришка красивучая😍😍😍", "👍🏼🌺🌺🌺Молодцы! Занимаются детьми от души и с любовью !", "Вы знаете к своему стыду я не узнал Алину Кабаеву! Но если Вы Марина ее уважаете значит есть за что!", "Прекрасные 😊", "Кабаеву не узнать...", "Тебе очень идет красный😉 божественна", "Две красотки)А,ты,Марина особенно очаровательна)", "Не сразу узнала Алину Кабаеву)", "платье отпад ,как же оно тебе идёт !! Это просто изящество и шедевр !" – высказали свое мнение подписчики Марины.