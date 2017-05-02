Больная Борисова приняла лечение за съемки в телешоу

Подруга считает, что матери телеведущей тоже требуется помощь. Конфликт с дочерью имеет давнюю историю.

Дана Борисова продолжает проходить курс лечения от наркозависимости в клинике в Таиланде. Подробности ее пребывания там Dni.Ru сообщила подруга телеведущей – владелица пиар-агентства Оксана Романенко. Она отвечала за проведение второй свадьбы Борисовой. А теперь Оксана стала участницей операции по отправке Даны в тайскую клинику. Ее владелец, как говорят, бывший наркозависимый, который смог победить недуг, а теперь помогает другим людям.

"После съемок того нашумевшего эфира "Пусть говорят" мы поехали к Дане домой на Минскую улицу вместе с Леной Воробей, Андреем Малаховым и Прохором Шаляпиным. Я лично поднималась в квартиру к Борисовой и собирала обрадовавшуюся предложению сниматься Дану в Таиланд. Мол, она является одной из самых популярных телеведущих страны – ее хотят видеть на съемках реалити-шоу".

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Апр 25 2017 в 7:02 PDT

"Дана поверила, что ее будут снимать в придуманном нами проекте "Тающие на глазах", – продолжила Оксана. – Самое интересное, что, уже прилетев в Таиланд, она далеко не сразу поняла, что это не шоу. Она долго думала, что все происходящее вокруг – часть режиссерского замысла. Я представляю, как она сейчас нас всех ненавидит, поняв, что никаких съемок нет. Но самое главное, чтобы она вылечилась. Сейчас ее организм сильно истощен, это напоминает анорексию. А, как известно, ее лечить сложнее всего".

"Мне кажется, в этой семье лечиться надо всем, включая маму Даны Екатерину Ивановну, так как мама получается созависимой на фоне заболевания дочери, – отметила Романенко. – Дана и ее мама порой, мягко скажем, не находили общего языка. Ведь на свадьбе родительницы тоже не было. Просто Дана строго-настрого запретила ее приглашать и пускать на торжество. Значит, причина разлада в этой семье возникла не сейчас, а намного раньше".