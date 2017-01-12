Исхудавший Брэд Питт все время плачет

Репортеры и поклонники голливудского секс-символа Брэда Питта опасаются за его психику. По информации инсайдеров, после развода с Анджелиной Джоли и расставания с детьми он все время плачет и стремительно теряет вес.

Питт на днях удивил общественность своим цветущим видом на церемонии вручения премии "Золотой глобус". Облаченный в классический черный смокинг и бабочку актер был невероятно хорош.

Любуясь на 53-летнего красавчика, ненавистники Анджелины отметили, что развод положительно сказался на внешности Брэда: он помолодел, постройнел и вернул себе былую привлекательность.

Однако, если верить изданию Daily Mail, в жизни актера не все так хорошо, как кажется. По словам источника из близкого окружения Питта, он сильно скучает по детям и все время плачет.

"Он дико тоскует по тем временам, когда отмечал Рождество и Новый год с семьей. Он постоянно в слезах и не стыдится проявлять свои чувства на людях. Брэд сломлен разводом", – сообщил переживающий за актера друг.

Между тем, сотрудники издания Us Weekly выяснили, как Питту удалось так резко похудеть. Порвав с Джоли, он основательно занялся собственным здоровьем, стал следить за питанием и даже попросил личного повара готовить исключительно здоровую еду.

"Он стал заниматься фитнесом, делать упражнения на свежем воздухе. Он много гуляет и ходит в походы. У него появилось много времени на себя", – отметил информатор.

Напомним, Анджелина Джоли подала документы на развод в середине сентября. Официальной причиной актриса назвала непреодолимые разногласия в вопросе воспитания детей. Кроме того, она обвинила мужа в чрезмерном употреблении алкоголя и наркотиков. Также распространились слухи о том, что Брэд Питт закрутил роман со своей партнершей по фильму "Союзники" Марион Котийяр. Однако французская актриса опровергла эту информацию.