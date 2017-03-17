Кафельникову застыдили за эротическую съемку с любимым

Алеся Кафельникова и ее возлюбленный Глеб Голубин приняли участие в фотосессии для известного глянцевого журнала. Однако эротическая съемка юной модели и рэпера вызвала бурю негативных эмоций у пуритански настроенной общественности.

Алеся Кафельникова и Глеб Голубин стали персонажами нового номера журнала Tatler. Влюбленные снялись для модной фотосессии, не забыв продемонстрировать свои нежные чувства друг к другу. Журнал опубликовал часть съемки в формате короткого видео на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Любой желающий может насладиться стройной фигурой 18-летней красотки и оценить татуировки 21-летнего рэп-исполнителя.

Однако общественность негативно отнеслась к эротической фотосессии Кафельниковой и Голубина. В частности, пуритански настроенную публику смутил юный возраст Алеси и... не мужественная, по мнению некоторых комментаторов, внешность Глеба. У кого-то и вовсе возникли сомнения, что парню больше 20 лет.

"какое бесстыдство!!! она ж буквально села верхом на него!! что за нравы! всем бы только секс и взрослость свою показать!!!!!", "на это неприятно смотреть . Для чего устраивать взрослые съемки подросткам?", "Неприятно как-то😐", "Название съемки видимо – ты целуй меня везде, 18 мне уже?", "Как минимум странно😏", "Педофилия какая-то..Может в этом рэпере дело?🤦🏼‍♀️", "Им хоть 18 есть?", "Зачем такая откровенная сьемка? Они ведь дети еще, не ужели нельзя было их сфотографировать в кафе или на прогулке? Или это призыв к подросткам как можно быстрее начинать интимные отношения?", "Где нравственность, или скандал рейтинги повышает". "Противно, ходьбы мальчик подкачался", "Да хоть 40 ему! Выглядит-то он на 15😂", "Мальчик такой худенький, ручечки тонюсенькие😞", "волосики жиденькие и личико детское😐", – разнесли в пух и прах Алесю и Глеба пользователи Сети.

Публикация от tatler_russia (@tatler_russia) Мар 15 2017 в 8:50 PDT

Напомним, о том, что у Кафельниковой и Голубина роман, журналисты начали подозревать в январе. Тогда папарацци засняли парочку, держащуюся за ручки, в торговом центре. Также журналисты выяснили, что 2й-летний Глеб Голубин, сын бывшего генерального директора московского футбольного "Динамо", – исполнитель клауд-рэпа. На данный момент Глеб является самым известным рэпером, работающим в данном жанре в России.