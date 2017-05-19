Бузова развлекает Борщеву в душе

Участница Comedy Woman является поклонницей звезды "Дома-2". Дочери актрисы не отстают.

В театре "Россия" состоялся финал Национальной телевизионной премии "Дай пять!", организованной продюсерским центром Лины Арифулиной LA Group и каналом "СТС". Одной из героинь вечера стала Елена Борщева – участница Comedy Woman и команды КВН "Сборная Пятигорска". На церемонию она пришла с дочерьми, семилетней Мартой и двухлетней Умой. Девочки были одеты под стать маме – в красивые дизайнерские платья.

Выяснилось, что вся семья артистки любит творчество Ольги Бузовой. Бывшая участница, а теперь ведущая скандального проекта "Дом-2" не так давно решила покорить эстраду. Она уже записала четыре песни, сняла видеоклип и занялась подготовкой сольной программы. В июне Ольга получит главную российскую музыкальную награду канала "МУЗ-ТВ" в номинации "Прорыв года".

"Я всегда, принимая душ, слушаю песни Бузовой, подпеваю!" – призналась Борщева корреспонденту Dni.Ru. У ее дочерей похожие вкусы. Марта тут же начала кружиться и исполнять главный хит ведущей: "Я привыкаю снова просыпаться одна. / Мне больше не больно, больше не больно. / Поверь, это не слезы – это просто вода. / Мне больше не больно, больше не больно".

Впрочем, вокальные экзерсисы Бузовой не всем по душе. И дело тут не в голосе – звезда "Дома-2" попадет в ноты. Проблема в бэкграунде и скандалах, с которыми ассоциируется ее имя.