Кафельникова – известной певице: Гори в аду

Юная модель Алеся Кафельникова пришла в ужас от творчества певицы Насти Кудри. Манекенщица выразила свое неудовольствие весьма жестко.

На днях Алеся Кафельникова вернулась из Великобритании в Россию. Едва оказавшись в родных пенатах, модель влилась в культурную жизнь страны. По всей видимости, состояние дел в музыкальной индустрии отечественного шоу-бизнеса не обрадовали Кафельникову, поскольку в Stories на своей страничке в социальной сети Instagram Алеся в весьма жесткой форме прошлась по хиту дочери миллионера Игоря Кудряшкина Насти Кудри, записанного при участии новоиспеченной певицы, ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2" Ольги Бузовой.

Свое возмущение Кафельникова выразила такими фразами, оставленными в своем аккаунте: "Помогите ее кто-нибудь" и "Кто вообще дает ей студию, чтобы это записывать? Просто гори в аду". Впрочем, обидные слова довольно быстро исчезли со странички Кафельниковой, однако некоторые представители СМИ все же смогли разживиться информацией.

Пока неизвестно, как отнеслась сама Настя Кудри к критике со стороны юной манекенщицы, однако очевидно, что сама певица в восторге от общего с Ольгой Бузовой детища. "А вы ждете премьеру???? !!!!! Это будет жарко !!! 🦄🦄🦄🔥🔥🔥 Я с @buzova86 выпускаем хит этого лета , да ?)))💜💜💜" – написала Кудри на своей страничке в той же социальной сети.

Между тем Алеся Кафельникова не только критикует, но и сама подвергается осуждению. К примеру, юной манекенщице и ее возлюбленному, рэперу Глебу Голубину, досталось за то, что те приняли участие в весьма пикантной фотосессии. В частности, пуритански настроенную публику смутил юный возраст Алеси и... не мужественная, по мнению некоторых комментаторов, внешность Глеба. У кого-то и вовсе возникли сомнения, что парню больше 20 лет.