СМИ сообщили, что любимый ушел от Виктории к модели
Кафельников отказался смотреть постельное фото дочки
Пикантное фото из так называемого секретного Instagram Алеси Кафельниковой (проще говоря, с ее другой странички в той же социальной сети, но только для своих) стало достоянием общественности.
На снимке Алеся снимает саму себя через зеркало, сидя в нижнем белье на своем любимом мужчине, рэп-исполнителе Глебе Голубине, больше известного аудитории как Pharaoh.
Ушлые журналисты любезно предоставили слово отцу Алеси, легендарному тенисисту Евгению Кафельникову, чтобы он прокомментировал действия своей наследницы.
"Ничего не видел и не хочу никакие фото смотреть. Мне неинтересно", – цитирует Кафельникова Life.ru. Далее общаться с представителями прессы бывший спортсмен наотрез отказался.
Отметим, что в последнее время Алеся Кафельникова то и дело становится героиней скандальной хроники. К примеру, в конце 2016 года девушка, работающая моделью в Лондоне, весьма жестко высказалась о своей родине, заявив, что ненавидит Россию.
Когда на эти слова отреагировала общественность, а депутат Виталий Милонов и вовсе заявил, что Алеся не имеет права называться россиянкой, Кафельникова публично извинилась.
До этого девушку раскритиковали за фотографии, на которых она изображена с подозрительной самокруткой в руке. Кстати, отец на эти снимки отреагировал с олимпийским спокойствием. "Все просто шикарно. Я к этому абсолютно нормально отношусь", – заявил Кафельников.
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