Кафельников отказался смотреть постельное фото дочки

Дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся снова попала в скандал после того, как разместила в Сети фото, на котором снята полураздетой сидя верхом на возлюбленном. Когда репортеры поинтересовались мнением ее отца, тот наотрез отказался смотреть пикантный снимок дочери.

Пикантное фото из так называемого секретного Instagram Алеси Кафельниковой (проще говоря, с ее другой странички в той же социальной сети, но только для своих) стало достоянием общественности.

На снимке Алеся снимает саму себя через зеркало, сидя в нижнем белье на своем любимом мужчине, рэп-исполнителе Глебе Голубине, больше известного аудитории как Pharaoh.

Ушлые журналисты любезно предоставили слово отцу Алеси, легендарному тенисисту Евгению Кафельникову, чтобы он прокомментировал действия своей наследницы.

"Ничего не видел и не хочу никакие фото смотреть. Мне неинтересно", – цитирует Кафельникова Life.ru. Далее общаться с представителями прессы бывший спортсмен наотрез отказался.

Видео опубликовано Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Янв 25 2017 в 1:07 PST

Отметим, что в последнее время Алеся Кафельникова то и дело становится героиней скандальной хроники. К примеру, в конце 2016 года девушка, работающая моделью в Лондоне, весьма жестко высказалась о своей родине, заявив, что ненавидит Россию.

Когда на эти слова отреагировала общественность, а депутат Виталий Милонов и вовсе заявил, что Алеся не имеет права называться россиянкой, Кафельникова публично извинилась.

До этого девушку раскритиковали за фотографии, на которых она изображена с подозрительной самокруткой в руке. Кстати, отец на эти снимки отреагировал с олимпийским спокойствием. "Все просто шикарно. Я к этому абсолютно нормально отношусь", – заявил Кафельников.