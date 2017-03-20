Анна Калашникова готовится к свадьбе

Красавица сообщила о переменах в личной жизни. Она открывает новую страницу и счастлива, что снова любима.

Анна Калашникова стала одной из звезд показа дизайнера Галии Ахматовой. На подиум она вышла в роскошном свадебном платье. И это оказалось символичным шагом.





"Галия Ахматова должна была мне сшить свадебное платье в прошлом году, когда я собиралась замуж за певца Прохора Шаляпина, – рассказала после дефиле Калашникова Dni.Ru. – Тогда я видела наряд только в виде эскизов на бумаге. На сегодняшнем показе на одной из моделей оценила его реальное воплощение. Я, конечно же, сразу его узнала. И немного стало грустно, ведь на май прошлого года была намечена моя свадьба, которая, как вы знаете, сорвалась".





Впрочем, Анна не унывает. "На сегодняшнем показе присутствовал мой новый молодой человек, – отметила она. – И хотя говорят, что жених не должен видеть невесту до торжества в свадебном платье, мы решили не поддаваться суевериям. Мой возлюбленный после показа признался, что влюбился в меня еще больше после того, как увидел в образе невесты. Пока не готова назвать его имя – он не хочет публичности. Но, уверяю вас, у нас все хорошо, я счастлива. Выбираем дату для того, чтобы официально стать мужем и женой".