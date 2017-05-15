Анна Калашникова проговорилась о беременности

Бывшая девушка Прохора Шаляпина счастлива. Она рассказала о новых отношениях и важном жизненном этапе.

Модель и певица Анна Калашникова выпустила трек "Его звали май". Композиция, автором которой является Андрей Фролов, ознаменовала новый этап в ее творческой и личной жизни. Ровно год назад была записана песня "Две планеты", посвященная Прохору Шаляпину, сыну Анны Калашниковой и отношениям, наполненным драматизмом, непониманием и болью.

Теперь же наступил совершенно особенный май, в который певица вошла обновленным человеком, оставив за собой право быть счастливой. "Я наконец-то нашла свою любовь и переживаю один из самых счастливых этапов в своей жизни, но пока предпочитаю оставить в тайне имя своего избранника. На своем горьком опыте я поняла, что счастье любит тишину, – рассказала Анна в интервью Dni.Ru. – Мы выбираем дату для того, чтобы официально стать мужем и женой".

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash) Май 12 2017 в 4:01 PDT

Говорят, что Калашникова находится в интересном положении и в конце года во второй раз станет мамой. "Анна, Вас можно поздравить?" – прямо поинтересовался наш корреспондент. "Я не готова пока ничего комментировать: не хочется, чтобы сплетники перетирали мне кости и обсуждали, от кого да что", – загадочно улыбнулась та. Но с недавних пор Анна предпочитает одежду свободного кроя.

Напомним, что 24 мая 2016 года Калашникова должна была выйти замуж за Шаляпина, и они даже отрепетировали церемонию. Однако планы рухнули, когда результаты ДНК-теста показали, что 32-летний певец не является отцом ребенка 31-летней модели. Скандальную ситуацию обсуждала вся страна.