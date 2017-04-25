Лолита эмоционально отреагировала на диагноз дочери

Перед смертью актер из "Интернов" принял наркотики Орлова о разводе Бузовой Шурыгиной поставили диагноз Дочь Серова отказала Гузеевой Дом-2

Выбор читателей

Максакова показала интимное фото с Вороненковым
Садальский жестко раскритиковал Боярскую и Матвеева
Звезда "Дома-2" обратилась к Темниковой после расправы
Киркоров женился на Пугачевой по желанию Собчака
Актер из сериала "Интерны" умер после падения с пятого этажа
партнеры
Вторник 25 апреля
Лента новостей
22:08
Максакова о семейной драме Вороненкова
21:55
На МКАД таксист сбил мужчину
21:34
Европейские цены растут в шесть раз быстрее российских
21:29
Вратарь забил гол через все поле (видео)
21:18
В Москве объявлен план "Перехват"
20:51
На МКАД образовалась огромная пробка
20:39
Скончалась художник Александра Сайкина‍
20:30
Названа лучшая банкнота 2016 года
20:05
В Петербурге в час пик закрыли станцию метро
19:56
Когда прекратятся массовые отключения горячей воды
19:54
Галина Волчек и Минтимер Шаймиев удостоены звания Героя труда
19:44
Коммунальщики "ГУЖФ" очистили города после зимы
19:31
На зеленой ветке московского метро случилось ЧП
19:22
Путину подарили соленые огурцы
19:09
Пластиковые джинсы вызвали скандал в Сети
19:07
Умерла писательница Елена Ржевская
18:35
Исламисты взяли ответственность за теракт в метро Петербурга
18:25
Первая жена хотела засудить Вороненкова перед смертью
18:24
В Сети появился онлайн-путеводитель по Подмосковью
18:09
Самолет из Москвы экстренно сел в Ростове-на-Дону
17:51
Непонятливый Трамп заставил Меркель объясняться 11 раз
17:50
Как выучить иностранный язык на каникулах
17:49
Роналду после скандала поймали с самой красивой женщиной мира
17:43
Правила красивого отпуска
17:42
В Кремле похвалили проект реновации пятиэтажек
17:28
Мария Захарова выступает в ООН. Online
17:15
Самого красивого преступника выгнали из страны
17:03
Путин протянул руку утопающей Украине
16:55
Трейлер шпионского боевика Kingsman бьет рекорды (видео)
16:39
Бедных украинцев оставили без борща
16:33
В Омске состоялся форум "Единой России" по культуре
16:18
Шеф-повар московского ресторана выстрелил в посетителя
16:09
Запад признал Захарову секс-символом
15:58
В Москве соберут SEO-специалистов и интернет-маркетологов
15:55
В Москве в ванной нашли мертвой 4-летнюю девочку
15:52
Памела Андерсон рассказала об интиме с основателем WikiLeaks
15:44
Теннисистки померятся силами в Подмосковье
15:43
В убийстве Вороненкова появились новые детали
15:31
Пожарный нокаутом спас девушку от смерти
15:17
Charlie Hebdo поднял на смех Макрона с женой
15:16
Том Харди устроил "голливудские" гонки и поймал вора
15:00
С умершей москвички требовали 200 тысяч долга за коммуналку
14:47
Развенчаны самые популярные мифы о витаминах
14:27
Зачем Ким Чен Ын держит мир в страхе
14:22
В центре Москвы участники ДТП устроили "гангстерскую" разборку
14:16
Сколько получают актеры "Игры престолов"
14:01
Улицы российских городов заливает кипятком и соком
13:52
Под Ростовом школьника жестоко пытали друзья
13:38
Полицейского уволили за сломанный ноготь зайца (видео)
13:08
Хоккеистки устроили ледовое побоище (видео)
13:02
В российских мужчинах разглядели домохозяек
12:59
В особняке актера Иншакова на Рублевке прошли обыски
12:46
Составлен график отключения горячей воды в Москве
12:40
При стрельбе у ресторана в центре Москвы пострадал человек
12:34
В Польше перевернулся автобус с туристами
12:33
Поклонники умоляют Елену Воробей остановиться
12:29
Как зарабатывать деньги не выходя из дома
12:27
Трагическая история любви убитой в США россиянки
12:15
Орлова рассказала о разводе Бузовой
12:11
В Поморье велосипедист умер после падения с аварийного моста
12:10
Больной Хворостовский возвращается на сцену с Нетребко
11:47
Турция ударила в спину своим союзникам в Сирии
11:43
Перед смертью актер из "Интернов" принял наркотики
11:42
Роза Сябитова оправдалась за скандал с обманутыми невестами
11:23
Униженная пассажирка требует с авиакомпании $150 тысяч
11:15
Устроивший взрыв в школе подросток взял гранату у деда
11:13
Под Саратовом на подростка напал лев
11:08
Самые яркие образы Рене Зеллвегер
11:05
Медики поставили диагноз Диане Шурыгиной
11:02
Житель Урала порезал шумных соседей
10:53
В Москву идет долгожданное тепло
10:47
Курс доллара продолжил снижение
10:44
Скорость движения в центре Москвы хотят ограничить
10:38
Ведущего ударила молния во время эфира (видео)
10:35
Житель Саратовской области покалечил гостя хозяйственной щеткой
10:23
Каспийский флот поднят по тревоге
10:16
Зарубежные медики дали шанс отчаявшейся Жасмин
10:08
AliExpress будет доставлять товары россиянам за день
10:04
Киев спешно избавляется от бомжей перед "Евровидением"
10:03
В Подмосковье женщина зарезала пьяного мужа
10:02
У конкурса на строительство участка метро остался один участник
09:44
Дочь Серова отказалась от помощи Гузеевой
09:39
Что успокаивает Лаврова на переговорах
09:33
США оставят Украину без денег
09:27
Последствия смертельной аварии в Петербурге попали на видео
09:12
Москва жестко ответила Лондону на "ядерный удар"
09:06
Станцию метро Екатеринбурга закрыли из-за угрозы взрыва
09:01
Пассажиры микроавтобуса погибли при взрыве бомбы
08:56
Певица Натали волнуется за новорожденного сына
08:56
В США любовник казнил россиянку в лесу
08:51
В квартире на юго-западе Москвы зарезали женщину
08:44
Десятки человек погибли в ДТП с автобусом
08:37
Чурикова предстала перед иностранным продюсером во всей красе
08:24
Японский губернатор рассказал о дружбе с котом Путина
08:16
Прервавший молчание Обама потребовал 400 тысяч долларов
08:10
Смертельно опасная инфекция подкосила Элтона Джона
07:52
Вооруженный нунчаками и шокером москвич напал на сына
00:27
Волочкова укрыла в своем доме Лолиту с ребенком
23:17
Якубович о последних минутах жизни актера из "Интернов"
21:57
В Сети показали истинное лицо Собчак
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ваенга грубо ответила публично унизившей ее Смеховой
Составлен график отключения горячей воды в Москве
Адвокат семьи Фриске объявил о горе в семье
Филипп Киркоров скоро женится
Убитый муж оставил Максакову без наследства
Звезда "Дома-2" укоротила нос назло жениху
Шоу-бизнес

Лолита эмоционально отреагировала на диагноз дочери

Лолита Милявская с дочерью. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Популярная певица Лолита эмоционально высказалась в Instagram о своей единственной дочке. Артистка сообщила, что "Первый канал" принес ей извинения за возмутивший ее материал о диагнозе Евы.
прочитано 4773 раза

Журналисты давно уже ломают голову, почему Милявская держит свою наследницу в Киеве, подальше от московских красных дорожек и жадных до сенсаций папарацци.

ПО ТЕМЕ

Милонов грудью встал за опороченную Лолиту

Украина хамски запретила Лолите посетить больную дочь

Певица Лолита об отсутствии аутизма у своей дочери

 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Неоднократно представители разных изданий писали, что у Евы есть кое-какие особенности. Некоторые акулы пера заподозрили аутизм, но Лолита эту информацию категорически опровергла.

И вот сейчас снова в СМИ всплыл вопрос здоровья дочки певицы. Правда, разозливший звезду материал уже исчез с просторов интернета. На днях украинские власти запретили артистке въезд на Украину, где проживают ее мама и дочь. Скучающая по родным людям Лолита посвятила этой ситуации и состоянию здоровья Евы пространный пост в соцсетях.

"Благодарю еще раз всех, из Замечательного старинного города Иванова, за комментарии и поддержку. Злых не буду)). Они забывают про бумеранги. Моей дочери Жить, и она еще не начинала это по-взрослому. Интересно, какое общество Ее будет окружать?.. Надеюсь, вменяемое и развитое. Она не гламурит, потому что ей это не интересно", – объяснила нежелание Евы выходить вместе с мамой в свет Лолита.

По словам артистки, у ее дочки есть проблемы со зрением. "Она очкарик настоящий, книжки и комп, история театра и цирка. Вот основные предпочтения. У нее нет надобности выходить в социум посредством соцсетей и я не очень хочу", – призналась любящая и заботливая мать, которой на днях украинские пограничники не дали увидеться с ребенком.

Игнорируя некоторые проблемы в прошлом, Лолита отдала Еву в стандартное учебное заведение. "Я благодарю всех учеников, родителей, директора и завуча обычной (подчеркиваю) киевской школы за то, что прогоняли обложивших вход в школу журналистов с не лучшими намерениями.. Я спокойна за свою семью, потому что тысячи киевлян написали в соцсетях, что готовы будут прийти моей семье на помощь, если потребуется!!! Спасибо!" – обратилась к поклонникам Милявская.

Певица надеется на лучшее. "Я еще раз непоколебима в Вере, что Нормальных Людей больше, они все понимают про нынешнюю жизнь и не перестают сеять Доброе.. поэтому Мир Будет! Во всех смыслах!! Нужно пройти Апокалипсис, и мы вместе это сможем!" – убеждена исполнительница.

И вдруг Лолита упомянула отвергнутый ею ранее аутизм. "Много гениальных аутистов в мире. И может мне стоит пожалеть, что дочь не Гениальна? Аутист не реагирует на злость в социуме, он живет в своем прекрасном мире цифр, сложений, вычитаний, знаний.. Я говорю о формах ярко выраженных. У меня обычный ребенок, не Эйнштейн.. У нее одна проблема – не тянет в социум, она взрослее внутри, и в ней уже заложено прощение и сопереживание. Вот эти качества Свыше, это не передашь по генетике.. А жаль, многим бы пожелала изменить генный код.. Многие журналисты убрали материал о "диагнозе". Спасибо! И отдельное Спасибо руководству "Первого канала" за разговор по телефону и извинения!! Я никогда не сомневалась, что на главном канале страны Человечность была, есть и будет!" – на мажорной ноте завершила свое сообщение певица.

Несколькими часами ранее Милявская выпустила пар в Instagram. "Я благодарю за поддержку средства массовой информации и 1 Канал "программу "Время" в том числе.. Но, уважаемые журналисты, вам стоит проверять информацию, касающуюся членов семей! В частности, моей! Никогда у моей дочери не было аутизма! – настаивает Лолита. – Какой-то придурок разместил Ее имя на сайте детей с этим недугом. Вероятно, это произошло из-за "писак", давая интервью которым, когда Евочка была маленькой, я рассказывала, как некоторые "врачи", желая развести на деньги, пытались ставить нам диагноз. Один из великих русских ученых, профессор Петрухин Андрей Сергеевич, специалист по аутизму, дал свое заключение много лет назад, и этой весной, встретив нас на каникулах, еще раз подтвердил, что удивлен видеть Еву в этих списках! Я жду извинений от 1 канала и всех остальных, кто в последние дни сообщал эту муть в репортажах и статьях".

Напомним, Лолита родила дочь Еву в 1999 году. Малышка появилась на свет преждевременно – исполнительница (на тот момент ей было 35 лет) находилась на пятом месяце беременности. Новорожденная весила всего 1200 граммов, и врачам пришлось буквально реанимировать кроху.

К счастью, девочку удалось выходить. Однако позднее пресса приписывала Еве разные диагнозы, подразумевающие отставание в развитии, но Милявская опровергла эту информацию. "Нет у нее аутизма. Есть следствия недоношенности", – заверила артистка. Сейчас Ева посещает обычную киевскую школу, ходит на дополнительные занятия, а певица при каждом удобном случае хвалится ее успехами.

Автор: Елена Алешина25 апреля 2017, 20:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лолита с мужем показали страсть

567

комментарии

Политика

Непонятливый Трамп заставил Меркель объясняться 11 раз
Путин протянул руку утопающей Украине
Запад признал Захарову секс-символом
Charlie Hebdo поднял на смех Макрона с женой

Шоу-бизнес

Лолита эмоционально отреагировала на диагноз дочери
Жена озвучила неожиданную причину гибели актера из "Интернов"
Снимки абсолютно голой Виктории Бони появились в Сети
Избивший жену Нарцисс перевел стрелки на Бузову

Проишествия

Пожарный нокаутом спас девушку от смерти
Полицейского уволили за сломанный ноготь зайца (видео)
В США любовник казнил россиянку в лесу
Ведущего ударила молния во время эфира (видео)

Lifestyle

Трейлер шпионского боевика Kingsman бьет рекорды (видео)
Том Харди устроил "голливудские" гонки и поймал вора
Сколько получают актеры "Игры престолов"
Больной Хворостовский возвращается на сцену с Нетребко
Шоу-бизнес

Зарубежные медики дали шанс отчаявшейся Жасмин

Популярная певица пожаловалась на свой организм
Общество

Составлен график отключения горячей воды в Москве

Профилактические работы охватят больше 30 тысяч жилых домов

Шоу-бизнес

Перед смертью актер из "Интернов" принял наркотики

Экспертиза выявила в крови артиста наличие запрещенных препаратов
Шоу-бизнес

Что случилось с внешностью Ксении Собчак

Блогеры заподозрили у телеведущей вторую беременность

Гороскоп

Филипп Киркоров скоро женится
Астрологический прогноз с 24 по 30 апреля
Табаков покинет семью ради жизни за границей
Новая любовь Андрея Соколова

Фоторепортажи

Чурикова предстала перед иностранным продюсером во всей красе
Самые милые домашние животные
Пресняков порадовал младшую сестру Клаву
Самые сексуальные миллиардерши планеты

Спорт

Роналду после скандала поймали с самой красивой женщиной мира
Хоккеистки устроили ледовое побоище (видео)
Как фигуристка Медведева обманывает зрителей
Беременная Уильямс стала первой ракеткой мира

Регионы

Улицы российских городов заливает кипятком и соком
Устроивший взрыв в школе подросток взял гранату у деда
Массовая драка со стрельбой попала на видео
Неожиданный поворот в деле о взрыве в дагестанской школе
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru