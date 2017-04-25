Лолита эмоционально отреагировала на диагноз дочери

Популярная певица Лолита эмоционально высказалась в Instagram о своей единственной дочке. Артистка сообщила, что "Первый канал" принес ей извинения за возмутивший ее материал о диагнозе Евы.

Журналисты давно уже ломают голову, почему Милявская держит свою наследницу в Киеве, подальше от московских красных дорожек и жадных до сенсаций папарацци.

Неоднократно представители разных изданий писали, что у Евы есть кое-какие особенности. Некоторые акулы пера заподозрили аутизм, но Лолита эту информацию категорически опровергла.

И вот сейчас снова в СМИ всплыл вопрос здоровья дочки певицы. Правда, разозливший звезду материал уже исчез с просторов интернета. На днях украинские власти запретили артистке въезд на Украину, где проживают ее мама и дочь. Скучающая по родным людям Лолита посвятила этой ситуации и состоянию здоровья Евы пространный пост в соцсетях.

"Благодарю еще раз всех, из Замечательного старинного города Иванова, за комментарии и поддержку. Злых не буду)). Они забывают про бумеранги. Моей дочери Жить, и она еще не начинала это по-взрослому. Интересно, какое общество Ее будет окружать?.. Надеюсь, вменяемое и развитое. Она не гламурит, потому что ей это не интересно", – объяснила нежелание Евы выходить вместе с мамой в свет Лолита.

По словам артистки, у ее дочки есть проблемы со зрением. "Она очкарик настоящий, книжки и комп, история театра и цирка. Вот основные предпочтения. У нее нет надобности выходить в социум посредством соцсетей и я не очень хочу", – призналась любящая и заботливая мать, которой на днях украинские пограничники не дали увидеться с ребенком.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Апр 25 2017 в 7:47 PDT

Игнорируя некоторые проблемы в прошлом, Лолита отдала Еву в стандартное учебное заведение. "Я благодарю всех учеников, родителей, директора и завуча обычной (подчеркиваю) киевской школы за то, что прогоняли обложивших вход в школу журналистов с не лучшими намерениями.. Я спокойна за свою семью, потому что тысячи киевлян написали в соцсетях, что готовы будут прийти моей семье на помощь, если потребуется!!! Спасибо!" – обратилась к поклонникам Милявская.

Певица надеется на лучшее. "Я еще раз непоколебима в Вере, что Нормальных Людей больше, они все понимают про нынешнюю жизнь и не перестают сеять Доброе.. поэтому Мир Будет! Во всех смыслах!! Нужно пройти Апокалипсис, и мы вместе это сможем!" – убеждена исполнительница.

И вдруг Лолита упомянула отвергнутый ею ранее аутизм. "Много гениальных аутистов в мире. И может мне стоит пожалеть, что дочь не Гениальна? Аутист не реагирует на злость в социуме, он живет в своем прекрасном мире цифр, сложений, вычитаний, знаний.. Я говорю о формах ярко выраженных. У меня обычный ребенок, не Эйнштейн.. У нее одна проблема – не тянет в социум, она взрослее внутри, и в ней уже заложено прощение и сопереживание. Вот эти качества Свыше, это не передашь по генетике.. А жаль, многим бы пожелала изменить генный код.. Многие журналисты убрали материал о "диагнозе". Спасибо! И отдельное Спасибо руководству "Первого канала" за разговор по телефону и извинения!! Я никогда не сомневалась, что на главном канале страны Человечность была, есть и будет!" – на мажорной ноте завершила свое сообщение певица.

Посвящается Л.Агутину!) @agutinleonid, это не слепое прослушивание от нашей семьи)) Мы точно в певицы не пойдём)), но я сама очень люблю слушать, как поют люди, любящие это делать)) Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Июл 5 2016 в 9:17 PDT

Несколькими часами ранее Милявская выпустила пар в Instagram. "Я благодарю за поддержку средства массовой информации и 1 Канал "программу "Время" в том числе.. Но, уважаемые журналисты, вам стоит проверять информацию, касающуюся членов семей! В частности, моей! Никогда у моей дочери не было аутизма! – настаивает Лолита. – Какой-то придурок разместил Ее имя на сайте детей с этим недугом. Вероятно, это произошло из-за "писак", давая интервью которым, когда Евочка была маленькой, я рассказывала, как некоторые "врачи", желая развести на деньги, пытались ставить нам диагноз. Один из великих русских ученых, профессор Петрухин Андрей Сергеевич, специалист по аутизму, дал свое заключение много лет назад, и этой весной, встретив нас на каникулах, еще раз подтвердил, что удивлен видеть Еву в этих списках! Я жду извинений от 1 канала и всех остальных, кто в последние дни сообщал эту муть в репортажах и статьях".

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Авг 8 2015 в 11:26 PDT

Напомним, Лолита родила дочь Еву в 1999 году. Малышка появилась на свет преждевременно – исполнительница (на тот момент ей было 35 лет) находилась на пятом месяце беременности. Новорожденная весила всего 1200 граммов, и врачам пришлось буквально реанимировать кроху.

К счастью, девочку удалось выходить. Однако позднее пресса приписывала Еве разные диагнозы, подразумевающие отставание в развитии, но Милявская опровергла эту информацию. "Нет у нее аутизма. Есть следствия недоношенности", – заверила артистка. Сейчас Ева посещает обычную киевскую школу, ходит на дополнительные занятия, а певица при каждом удобном случае хвалится ее успехами.