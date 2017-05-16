Кушанашвили беспокоится о Прилучном из-за Волочковой
У Кушанашвили множество поклонников в Сети, потому что он, зная знаменитостей лично, не боится озвучивать критические и иногда даже грубоватые суждения в их адрес. Правдорубов в шоу-бизнесе мало, поэтому они на вес золота.
Новую заметку Отар посвятил знаменитой балерине Анастасии Волочковой и популярному актеру Павлу Прилучному, блиставшему в сериале "Мажор".
"ВОЛОЧКОВА. Если для Прилучного шпагаты Насти В. являют собой культурологическое потрясение, есть повод беспокоиться о парне, – забил тревогу Кушанашвили. – Потому что о Насте беспокоиться я давно перестал, философски рассудив, что каждому свое: Киркоров поет, Ургант шутит, я пишу, Роналду забивает, Волочкова садится на шпагат. Трэш в чистом виде".
Закончив с Волочковой и Прилучным, Кушанашвили перешел к Василию Степанову, недавно выпавшему из окна. Ранее Отар уже обматерил невезучую звезду фильма "Обитаемый остров" за то, как бесславно он прозябает. А сейчас, когда Василий виновницей своего "полета" назвал кошку, журналист ощутил новую волну возмущения.
"СТЕПАНОВ. Степанов демонстрирует признаки явной эмоциональной незрелости, не очень умным поведением напоминая непутевого актера из шедевра братьев Коэн "Да здравствует Цезарь!": "Он горит на съемках? – Да, горит. И пахнет гарью!". Святые угодники, какие же вы все унылые, жертвы бескрылой жизни!" – негодует Кушанашвили.
Отар считает, что и в этот раз у якобы идущего на поправку Василия ничего не получится. "Степанов рвется в актеры, а фантазии ноль. Кошку он спасал, ага. Это анамнез в стиле "безумие наотмашь". Вася – человечек из рассказов Ф.С. Фицджеральда, которого ни он, ни вы, конечно, не читали. Фицджеральд писал про аутсайдеров, которые постепенно превращаются в одержимых. Его, конечно, могут взять в кино, но у меня есть тусклое ощущение, что это кино его и доконает", – нарисовал печальную картину острослов.
Далее Кушанашвили сдерживаться не стал и традиционно закончил свой спич изящными оскорблениями в адрес людей, окружающих Степанова и не видящих проблему. "Очевидно же, дурачье безглазое, что парень остро нуждается в лечении, а не в крупных планах. Иначе он снова будет спасать кошку", – резюмировал Отар.
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