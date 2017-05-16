Кушанашвили беспокоится о Прилучном из-за Волочковой

Звездный острослов Отар Кушанашвили продолжил традиционную серию разоблачений в своем Instagram. Сначала журналист выразил беспокойство об актере Павле Прилучном, а затем в очередной раз жестко раскритиковал Василия Степанова.

У Кушанашвили множество поклонников в Сети, потому что он, зная знаменитостей лично, не боится озвучивать критические и иногда даже грубоватые суждения в их адрес. Правдорубов в шоу-бизнесе мало, поэтому они на вес золота.

Новую заметку Отар посвятил знаменитой балерине Анастасии Волочковой и популярному актеру Павлу Прилучному, блиставшему в сериале "Мажор".

"ВОЛОЧКОВА. Если для Прилучного шпагаты Насти В. являют собой культурологическое потрясение, есть повод беспокоиться о парне, – забил тревогу Кушанашвили. – Потому что о Насте беспокоиться я давно перестал, философски рассудив, что каждому свое: Киркоров поет, Ургант шутит, я пишу, Роналду забивает, Волочкова садится на шпагат. Трэш в чистом виде".

Закончив с Волочковой и Прилучным, Кушанашвили перешел к Василию Степанову, недавно выпавшему из окна. Ранее Отар уже обматерил невезучую звезду фильма "Обитаемый остров" за то, как бесславно он прозябает. А сейчас, когда Василий виновницей своего "полета" назвал кошку, журналист ощутил новую волну возмущения.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Мар 4 2017 в 11:23 PST

"СТЕПАНОВ. Степанов демонстрирует признаки явной эмоциональной незрелости, не очень умным поведением напоминая непутевого актера из шедевра братьев Коэн "Да здравствует Цезарь!": "Он горит на съемках? – Да, горит. И пахнет гарью!". Святые угодники, какие же вы все унылые, жертвы бескрылой жизни!" – негодует Кушанашвили.

Отар считает, что и в этот раз у якобы идущего на поправку Василия ничего не получится. "Степанов рвется в актеры, а фантазии ноль. Кошку он спасал, ага. Это анамнез в стиле "безумие наотмашь". Вася – человечек из рассказов Ф.С. Фицджеральда, которого ни он, ни вы, конечно, не читали. Фицджеральд писал про аутсайдеров, которые постепенно превращаются в одержимых. Его, конечно, могут взять в кино, но у меня есть тусклое ощущение, что это кино его и доконает", – нарисовал печальную картину острослов.

Далее Кушанашвили сдерживаться не стал и традиционно закончил свой спич изящными оскорблениями в адрес людей, окружающих Степанова и не видящих проблему. "Очевидно же, дурачье безглазое, что парень остро нуждается в лечении, а не в крупных планах. Иначе он снова будет спасать кошку", – резюмировал Отар.