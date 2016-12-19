"Мажор" Прилучный устроил погром в ресторане

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный устроил погром в ресторане. Участники потасовки получили травмы различной степени тяжести.

Павел отправился в ресторан со своей коллегой, известной актрисой Ириной Старшенбаум. Ранее он встретил ее в аэропорту Баку с алой розой. Парочка отправилась в один из популярнейших ресторанов азербайджанской столицы, чтобы полакомиться блюдами национальной кухни.

Однако не успели молодые люди приступить к ужину, как к ним подошли подозрительные мужчины и начали разговор на повышенных тонах.

В результате началась потасовка. Конфликтующие стороны сломали мебель и разбили посуду ресторана. Участники драки получили травмы различной степени тяжести.

К счастью, Прилучный и Старшенбаум не пострадали. Как сообщили изданию Dni.Ru в пресс-службе SARAFAN, инцидент произошел на съемочной площадке новой комедии продюсерской компании "Среда" "Килиманджара".

По сюжету героиня Ирины Старшенбаум вместе с компанией друзей отправляется в Баку на поиски пропавшего накануне свадьбы жениха. В этом девушке помогает приятель молодого человека, которого сыграл Павел Прилучный.

Героям фильма предстоит поучаствовать в погоне на Приморском бульваре Баку, взобраться и упасть с колеса обозрения, оказаться в пустыне среди вулканов и даже побывать на необитаемом острове.

Режиссером ленты выступает Екатерина Телегина, известная по киноальманахам "Елки 3" и "Елки 1914", а также по романтической комедии "Привычка расставаться" с Данилой Козловским и Елизаветой Боярской. В операторском кресле – Семен Яковлев, работавший ранее над картинами "Игра в правду", "Однажды", "А зори здесь тихие…", "Чистое искусство".

Продюсерами фильма, который выйдет в прокат весной 2017 года, являются Александр Цекало, Таир и Джабир Имановы ("Планета парни из Баку филмс"), Фарид Ализаде и Лейла Алиева.

Помимо Павла Прилучного и Ирины Старшенбаум в комедии снимаются Тимофей Трибунцев, Ирина Горбачева, Максим Виторган, Таир Иманов, Варвара Бородина, Артем Сучков и Мария Смольникова.