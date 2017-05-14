Толкалина случайно показала обручальное кольцо
"Жрем Жрум Жрам!!!!! Эксперимент– сколько кексов по утру помещается в лицо.Теперь меня кормить можно только через неделю", – подписала актриса ролик, в котором показала чем и как завтракает (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранена – прим.ред.).
Но пользователей удивил не аппетит Толкалиной, а кольцо на безымянном пальце. Поклонников удивило это украшение, ведь артистка недавно развелась. "Судя по кольцу на безымянном пальце вступила в новый союз или это провокационный снимок во всех отношениях", – предположили подписчики.
Актрису уже давно подозревают в сокрытии нового возлюбленного. Как писали Dni.Ru, весной Толкалину застали в компании бессменного лидера группы "Аквариум", 63-летнего Бориса Гребенщикова. Пара попалась на глаза папарацци в Муроме. Звезды сели в автомобиль и отправились в известный в округе ресторан "Капитан Крюк". По пути в заведение Толкалина шла под руку со своим кавалером с букетом цветов.
Напомним, Любовь Толкалина только недавно официально рассталась с режиссером Егором Кончаловским. О разрыве отношений стало известно в январе 2017 года.
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Актриса хотела похвастаться хорошим аппетитом, а продемонстрировала кольцо