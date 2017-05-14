Толкалина случайно показала обручальное кольцо

Актриса Любовь Толкалина случайно продемонстрировала в Instagram обручальное кольцо. Артистка хотела показать поклонникам забавный видеоролик, однако в кадр попала рука Толкалинной, а на безымянном пальце красовалось золотое украшение.

"Жрем Жрум Жрам!!!!! Эксперимент– сколько кексов по утру помещается в лицо.Теперь меня кормить можно только через неделю", – подписала актриса ролик, в котором показала чем и как завтракает (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранена – прим.ред.).

Но пользователей удивил не аппетит Толкалиной, а кольцо на безымянном пальце. Поклонников удивило это украшение, ведь артистка недавно развелась. "Судя по кольцу на безымянном пальце вступила в новый союз или это провокационный снимок во всех отношениях", – предположили подписчики.

Актрису уже давно подозревают в сокрытии нового возлюбленного. Как писали Dni.Ru, весной Толкалину застали в компании бессменного лидера группы "Аквариум", 63-летнего Бориса Гребенщикова. Пара попалась на глаза папарацци в Муроме. Звезды сели в автомобиль и отправились в известный в округе ресторан "Капитан Крюк". По пути в заведение Толкалина шла под руку со своим кавалером с букетом цветов.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Май 12 2017 в 1:13 PDT

Напомним, Любовь Толкалина только недавно официально рассталась с режиссером Егором Кончаловским. О разрыве отношений стало известно в январе 2017 года.