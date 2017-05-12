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Шоу-бизнес

Возлюбленный Орловой флиртует с участницей "Дома-2"

Евгений Кривенко. Фото: instagram.com/krivenko_evgeny
Не успели Ольга Орлова и ее стилист Евгений Кривенко намекнуть поклонникам на свои отношения, как вокруг пары возникла новая шумиха. Подписчики уверены, что Кривенко после отлета Орловой будет строить любовь с участницей телепроекта Елизаветой Триандафилиди.
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Казалось бы, только Орлова и Кривенко перестали скрывать свои отношения, как пытливые поклонники певицы не заставили себя долго ждать и выразили опасения относительно того, что Евгений переключится на участницу телешоу Лизу Триандафилиди, фотографию с которой молодой человек выложил в Instagram, подписав: "С пупсом @triandafilidi_liza 😅😘". В свою очередь, Лиза выложила точно такой же снимок  с подписью: "@krivenko_evgeny пупсик 👻". "Ты улетишь а твой дружок Елизаветой займётся 😹😆🤦‍♂️😆😹", – оставил комментарий под совместным фото Кривенко и Орловой подписчик.

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Стоит отметить, что певица прилетела к океану вместе с Евгением Кривенко, аргументируя это желанием всегда блистать перед камерами. А на днях, Орлова опубликовала фото с Кривенко в стиле "Follow me". Подписчики и журналисты решили, что таким образом телеведушая обозначила свой роман со стилистом. Масло в огонь подлил и сам гуру стиля, оставив под фото комментарий в виде трех сердец и выложив в своей социальной сети фотографию Ольги с подписью: "Люблю тебя!!! Очень дорожу тобой, любимый птенчик!!! Спасибо Богу за тебя!!!". 

Публикация от Evgeny KRIVENKO (@krivenko_evgeny)


Напомним, что Орлова всего месяц пробыла ведущей скандального телешоу. К счастью поклонников, бывшая солистка "Блестящих" не покидает проект окончательно, она продолжит работу в качестве ведущей, но уже на "поляне". В настоящий момент телешоу ведут Влад Кадони, Андрей Черкасов, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Продюсеры "Дома-2" уверяют, что работа найдется и для Орловой. 

12 мая 2017, 18:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Грустная собака Ольги Орловой

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