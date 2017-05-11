Ведущая "Дома-2" намекнула на служебный роман

Светские сплетники считают, что новоиспеченная ведущая "Дома-2" Ольга Орлова показала в Instagram своего возлюбленного. Пользователи Сети подозревают, что экс-солистка "Блестящих" состоит в отношениях со своим стилистом.

Телезрители привыкли, что люди приходят на "Дом-2" в поисках любви. Многие участники телестройки смогли найти на проекте свою вторую половинку, создать семью и нарожать детей. А вот Ольга Орлова, по слухам, прибыла на шоу со своим самоваром.

Внимательные поклонники заметили, что артистка уже давно, с прошлого года точно, выходит в свет и много времени проводит со своим стилистом Евгением Кривенко. У молодых людей немало общих снимков. Некоторые фото сделаны в апартаментах Орловой.

Стилист каждое изображение Ольги в своем микроблоге сопровождает сердечками, а называет он ее совсем уж интимно: "моя жизнь", "моя любовь", "мой воздух", "мое счастье". Подобное обращение позволяют себе просто коллеги? Акулы пера считают, что нет, и пишут о служебном романе парочки.

Публикация от Evgeny KRIVENKO (@krivenko_evgeny) Мар 23 2017 в 9:41 PDT

Орлова взяла Кривенко с собой на Сейшелы. 11 мая она намекнула на теплые отношения с ним. На снимке Евгений держит Ольгу за руку в стиле известного проекта Follow me. Репортеры решили, что таким образом телеведушая косвенно подтвердила, что встречается со своим стилистом.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Май 11 2017 в 2:23 PDT

Он же вообще не оставил сомнений подписчикам звезды, поставив под фото три больших алых сердца. До этого он как-то раз под снимком Ольги у себя в микроблоге написал: "Люблю тебя!!! Очень дорожу тобой, любимый птенчик!!! Спасибо Богу за тебя!!! ❤️❤️❤️".

Публикация от Evgeny KRIVENKO (@krivenko_evgeny) Апр 11 2017 в 8:17 PDT

Орлова пока официально не подтверждала, что состоит в отношениях с эмоциональным, темпераментным парикмахером.

Публикация от Evgeny KRIVENKO (@krivenko_evgeny) Апр 19 2017 в 3:14 PDT

Интересно, что почитатели Ольги ее потенциального возлюбленного, обладающего поистине дивным, мускулистым торсом, одобрили. Они пачками оставляют под совместными фото пары комментарии вроде: "очень красивая пара", "счастья вам и детишек", "Оля, ваш бойфренд просто супер".