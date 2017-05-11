Ведущая "Дома-2" намекнула на служебный роман
Телезрители привыкли, что люди приходят на "Дом-2" в поисках любви. Многие участники телестройки смогли найти на проекте свою вторую половинку, создать семью и нарожать детей. А вот Ольга Орлова, по слухам, прибыла на шоу со своим самоваром.
Внимательные поклонники заметили, что артистка уже давно, с прошлого года точно, выходит в свет и много времени проводит со своим стилистом Евгением Кривенко. У молодых людей немало общих снимков. Некоторые фото сделаны в апартаментах Орловой.
Стилист каждое изображение Ольги в своем микроблоге сопровождает сердечками, а называет он ее совсем уж интимно: "моя жизнь", "моя любовь", "мой воздух", "мое счастье". Подобное обращение позволяют себе просто коллеги? Акулы пера считают, что нет, и пишут о служебном романе парочки.
Орлова взяла Кривенко с собой на Сейшелы. 11 мая она намекнула на теплые отношения с ним. На снимке Евгений держит Ольгу за руку в стиле известного проекта Follow me. Репортеры решили, что таким образом телеведушая косвенно подтвердила, что встречается со своим стилистом.
Он же вообще не оставил сомнений подписчикам звезды, поставив под фото три больших алых сердца. До этого он как-то раз под снимком Ольги у себя в микроблоге написал: "Люблю тебя!!! Очень дорожу тобой, любимый птенчик!!! Спасибо Богу за тебя!!! ❤️❤️❤️".
Орлова пока официально не подтверждала, что состоит в отношениях с эмоциональным, темпераментным парикмахером.
Интересно, что почитатели Ольги ее потенциального возлюбленного, обладающего поистине дивным, мускулистым торсом, одобрили. Они пачками оставляют под совместными фото пары комментарии вроде: "очень красивая пара", "счастья вам и детишек", "Оля, ваш бойфренд просто супер".
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