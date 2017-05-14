От звезды "Дома-2" отвернулись друзья из-за российского гражданства

Решившая получить российское гражданство звезда "Дома-2", украинка Саша Артемова столкнулась с некоторыми сложностями. Друзья отказались общаться с девушкой.

"Два знакомых от меня отвернулись, пошли служить в украинскую армию. Для меня это стало ударом. Уж что-что, а политические взгляды, конечно, могут у друзей не сходиться, но не с бранью, руганью, желанием смерти и тому подобное. Для меня это боль", – рассказала Артемова в интервью Starhit.

Между тем, Саша уже подала документы на получение российского паспорта. "Родственников на Украине у меня практически не осталось, только в Донецке, Харькове. Но все в основном тоже поразъезжались в разные страны – в основном тоже в Россию. Мы ее очень любим, всегда считали себя русскими, приближенными к России", – пояснила девушка свое решение сменить гражданство.

Звезда "Дома-2" живет в России почти три года и украинский паспорт не был для нее проблемой. "И за границу ездила, и визы делала. В Луганске, ЛНР, осталась бабушка, она принципиально не захотела с нами уезжать. Хотя, когда были сильные погромы военные, страшные времена, мы ее оттуда увезли. Когда все утихомирилось немного, она сама решила вернуться", – рассказала Саша.

Публикация от Артемова Саша (@artemovasasha1) Май 13 2017 в 4:31 PDT

Меду тем, у Артемовой сейчас есть хлопоты и помимо смены гражданства. Девушка готовится к свадьбе. Как писали Dni.Ru, Евгений Кузин и Александра Артемова стали победителями в конкурсе "Свадьба на миллион". Торжество запланировано на август – начало сентября и пройдет в Москве.