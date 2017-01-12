Звезда "Дома-2" после разрыва утешается с тремя мужчинами

Участница реалити-шоу "Дом-2. Остров любви" Елизавета Полыгалова активно ищет замену бывшему возлюбленному Ивану Барзикову, покинувшему проект. Сейчас у девушки целых три ухажера.

"Рассказываю ситуацию! Я осталась на острове! – написала девушка в официальной группе реалити-шоу "ВКонтакте". – Для меня проводился кастинг, из которого я выделила двух парней! И еще мне выразил симпатию Сережа Захарьяш, который находится на поляне! Скоро ребята появятся здесь... на острове! И будут завоевывать мое сердце, а я очень хочу найти искреннюю и настоящую любовь! К выбору подойду максимально ответственно! И ничего не говорите про Ваню, пожалуйста, вы не знаете, что происходит у меня в душе! Но жизнь продолжается, и нужно идти вперед с гордо поднятой головой!"

Сам же Барзиков, очевидно, в память о своих отношениях с Елизаветой опубликовал в микроблоге видео, в котором Андрей Губин исполняет песню "Лиза". Подписчики принялись активно желать бывшим возлюбленным помириться: "Миритесь с Лизой. Я "Остров" перестала смотреть, когда вы расстались, и теперь "Дом-2" мне не интересен без вас. Только на вас подписана из всех участников. Проблемы нужно решать, а не бежать, и если Лиза будет чувствовать заботу и любовь, уверена, будет прислушиваться к тебе. Совет да любовь", "Я тоже перестала смотреть, когда вы расстались. Оргам пора переименовать "Дом-2" в "Школу ремонта", хотя на ТНТ такая передача уже есть".

Видео опубликовано barzikov_kosmetika (@barzikov_official) Янв 10 2017 в 12:43 PST

Однако долго печалиться молодой человек не стал и буквально через несколько часов опубликовал фотографию, на которой запечатлен лежащим на пляже. "Мне бы девушку, которая б разделяла мои интересы и еще б и понимала меня! Тогда б вообще я был самым счастливым человеком в мире", – написал Барзиков.

Фото опубликовано barzikov_kosmetika (@barzikov_official) Янв 11 2017 в 6:40 PST

Напомним, что после досрочного закрытия второго сезона проекта "Дом-2. Остров любви" на Сейшелы отправились шесть пар: Марина Африкантова и Андрей Чуев, Иван Барзиков и Елизавета Полыгалова, Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, Александра Гозиас и Константин Иванов, Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц, Евгений Кузин и Александра Артемова. По слухам, Иван и Елизавета начали встречаться, чтобы получить миллион от руководства шоу, но поклонники пары не верят.

