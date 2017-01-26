Артемова и Африкантова из "Дома-2" поменялись мужчинами

Участницы реалити-шоу "Дом-2. Остров любви" Марина Африкантова и Александра Артемова прошли в финал проекта. Одно из последних заданий для звезд – на время "поменяться" мужчинами. Марина будет проводить 24 часа в сутки с возлюбленным своей соперницы Евгением Кузиным, а Александра, соответственно, с бойфрендом Африкантовой – Андреем Чуевым.

"Мне нужно 24 часа в сутки проводить время с Андреем, а Марине – с Женькой, – написала Александра в микроблоге. – Мы хотели отказаться с моим мужчиной от последнего этапа, но понимаем, что нам нужна и важна свадьба. Ведь столько уже пройдено и огромное количество людей за нас голосует и переживает. Тем более, у нас отношения с ребятами дружеские. Мы и так все живем вместе и видимся 24 часа в сутки. Тяжело, конечно, будет мне без любимого... Я надеюсь, что мы справимся и выдержим все до конца".

Также Артемова выложила фотографию, на которой запечатлена на фоне пышных пальм. На девушке роскошное ярко-зеленое бикини. Очевидно, она только что искупалась в океане – на теле звезды блестят капли воды.

Фото опубликовано Артемова Саша (@artemovasasha1) Янв 25 2017 в 6:44 PST

Недавно и соперница Александры, Марина Африкантова делилась в микроблоге впечатлениями от участия в шоу. "Это был лучший выходной с моим @aachuev – рыбалка на "Сансикере" (марка элитных яхт. – Прим. ред.). Я думала, такая скукота, а оказалось, совсем не так. Это очень забавное мероприятие – мы поймали трех рыб: дорадо и два тунца. Накупались, назагорались", – сообщила девушка.

Фото опубликовано M.Afrikantova (@marina_afrika) Янв 25 2017 в 12:07 PST

Напомним, что после досрочного закрытия второго сезона проекта "Дом-2. Остров любви" на Сейшелы отправились шесть пар: Иван Барзиков и Елизавета Полыгалова, Марина Африкантова и Андрей Чуев, Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, Александра Гозиас и Константин Иванов, Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц, Евгений Кузин и Александра Артемова.