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Артемова и Африкантова из "Дома-2" поменялись мужчинами
"Мне нужно 24 часа в сутки проводить время с Андреем, а Марине – с Женькой, – написала Александра в микроблоге. – Мы хотели отказаться с моим мужчиной от последнего этапа, но понимаем, что нам нужна и важна свадьба. Ведь столько уже пройдено и огромное количество людей за нас голосует и переживает. Тем более, у нас отношения с ребятами дружеские. Мы и так все живем вместе и видимся 24 часа в сутки. Тяжело, конечно, будет мне без любимого... Я надеюсь, что мы справимся и выдержим все до конца".
Также Артемова выложила фотографию, на которой запечатлена на фоне пышных пальм. На девушке роскошное ярко-зеленое бикини. Очевидно, она только что искупалась в океане – на теле звезды блестят капли воды.
Недавно и соперница Александры, Марина Африкантова делилась в микроблоге впечатлениями от участия в шоу. "Это был лучший выходной с моим @aachuev – рыбалка на "Сансикере" (марка элитных яхт. – Прим. ред.). Я думала, такая скукота, а оказалось, совсем не так. Это очень забавное мероприятие – мы поймали трех рыб: дорадо и два тунца. Накупались, назагорались", – сообщила девушка.
Напомним, что после досрочного закрытия второго сезона проекта "Дом-2. Остров любви" на Сейшелы отправились шесть пар: Иван Барзиков и Елизавета Полыгалова, Марина Африкантова и Андрей Чуев, Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, Александра Гозиас и Константин Иванов, Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц, Евгений Кузин и Александра Артемова.
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