На "Евровидении" в Киеве победил смертельно больной певец

Самый скандальный в истории смотр европейской попсы завершился предсказуемо. Букмекеры не ошиблись в прогнозах.

В ночь на воскресение в Киеве завершился 62-й конкурс песни. Победу одержал 27-летний Сальвадор Собрал из Португалии. Он получил высшие оценки от Швеции, Франции, Сан-Марино, Латвии, Израиля, Армении, Исландии, Сербии и многих других стран.

Сальвадор начал увлекаться музыкой еще в детстве, развлекая своим пением семью во время поездок на автомобиле. 2009 году он стал участником третьего сезона шоу талантов Pop Idol в Португалии, где занял 7 место. Изучал психологию в Лиссабоне, но вдруг решил поступить в престижную музыкальную школу Taller of Musics в Барселоне. В 2016 году он выпустил первый альбом Excuse me.



Португалия участвует в конкурсе с 1964 года и еще ни разу не выигрывала или хотя бы занимала призовые места. В прошлом году страна и вовсе отказалась от "Евровидения". После перерыва там организовалаюи национальный отбор нового формата, в котором могли соревноваться песни на английском и португальском языке. Однако португальская музыка взяла свое, и певец Сальвадор Собрал стал победителем с песней на родном языке "Amar Pelos Dois". Он был среди лидеров "Евровидения", букмекеров, а они обычно не ошибаются.

После того, как Сальвадора выбрали представителем на национальном отборе, певцу сделали операцию по удалению двух грыж, из-за чего он пропустил подготовительный этап "Евровидения" и приехал только перед полуфиналом. Но во время тех операций выяснилось, что у португальца больное сердце и чтобы выжить, ему нужно найти донора до конца года.



Президента Украины Петра Порошенко на шоу не было. Из-за обстрела Авдеевки он решил отказаться от присутствия на финале, который он хотел посетить вместе в бойцами и людей с инвалидностью. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook. "Евровидение очень важное для Украины событие. Мы планировали вместе с Мариной присутствовать на финале конкурса и пригласили наших воинов и людей с инвалидностью болеть за Украину вместе. Однако из-за обстрела Авдеевки и гибель мирных жителей я принял решение отменить пребывание на финале "Евровидения".

Официальный власти в зале представлял мэр Киева Виталий Кличко. А на сцене, помимо участников, выступили победительницы прошлых лет Руслана и Джамала, зажигала Верка Сюрдючка с мамой.

Не обошлось и без провокаций. Солист украинской группы О.Torvald после выступления прокричал: "Слава Украине!". Литва во время голосования приветствовала Европу такими же словами, получив в эфире от ведущих отзыв "Героям слава!". А во время выступления Джамалы на сцену выскочил фанат с флагом Австралии и показал в камеру голую задницу!

Ну а в будущем году смотр европейской песни пройдет в мае в Португалии. Точные даты и место будут объявлены в ближайшие недели.

