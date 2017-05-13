Громкий скандал с голосованием на "Евровидении"

Организаторов напугал бойкот конкурса из-за отстраненной Самойловой. Пришлось, видимо, недовольным гарантировать место в финале.

В ночь на воскресенье в Киеве назовут победителя 62-го "Евровидения". Этот добрый, глуповатый, простоватый конкурс в этом году стал главным поставщиком скандалов. Странная победа Джамалы, за которую не проголосовали зрители, проведение смотра в бедной воюющей стране, мстительное отстранение российской участницы Юлии Самойловой, невиданные "распилы" бюджета – все поражало.

В последний день конкурса его организаторов упрекнули в возможном манипулировании результатами зрительского голосования. Член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая, которая когда-то сама участвовала в этом параде европейской попсы, по просьбе РИА "Новости" прокомментировала состав финала "Евросонга". Певица обратила внимание, что в него прошли представители всех стран СНГ. А прежде такого никогда не случалось.

Одно из вероятных объяснений: украинские организаторы были вынуждены дать непременные гарантии попадания в финал тем, кто грозил бойкотировать мероприятие в Киеве в связи с отказом пустить в страну россиянку Юлию Самойлову. Напомним, в финале, в числе прочих, участвуют Молдавия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Украина.