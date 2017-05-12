Певица в ужасе от происходящего на "Евровидении"

Анастасия Спиридонова рассказала о правилах голосования на конкурсе песни. Есть несколько моментов, на которые важно обратить внимание.

Участница телепроектов "Голос" и "Три Аккорда" на Первом канале Анастасия Спиридонова два года назад была членом национального жюри "Евровидения". Вместе с певицами Диной Гариповой и Алсу, композитором Игорем Матвиенко и хореографом Славой Кулаевым и она оценивала конкурсантов.

Dni.Ru попросили Анастасию рассказать о том, что происходит за кулисами конкурса и чем руководствуются эксперты, определяя лучших. "Перед началом работы на Первом канале с нами провели своеобразный тренинг, на котором учили правилам голосования. Например, нам объяснили, на что важно обратить внимание, – рассказала Спиридонова. – Это артистичность, постановка номера, костюм, песня. Но поскольку я сама певица, то для меня были важны и вокальные данные".

Спиридонова объяснила, что каждая страна выбирает основной и дублирующий состав жюри – на случай непредвиденных обстоятельств. Например, в 2016-м дисквалифицировали певицу Анастасию Стоцкую. Она вела трансляцию с репетиции полуфинала, хотя это строго запрещено. В итоге было принято решение исключить Анастасию из комиссии, а на ее место взять Станислава Дужникова, известного по сериалу ''Воронины''.

Анастасия призналась, что в этом году за происходящим в Киеве конкурсом песни не следит. "Меня ужасает, что "Евровидение" превратилось в арену для политической борьбы, где сводят счеты друг с другом, – уверяет Спиридонова. – Хотя в детстве мне очень нравилось смотреть трансляции этого конкурса. Для меня мечтой был "Славянский базар в Витебске" и этот смотре европейской поп-музыки".

Напомним, что в этом году Россия не голосует на конкурсе, поскольку не участвует в нем. Нашей певице Юлии Самойловой накануне начала "Евросонга" был закрыт въезд на Украину. На предложение Киева заменить артиста или выступать дистанционно Первый канал, который занимался отбором и подготовкой Самойловой, ответил отказом.