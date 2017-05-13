У зрителей "Евровидения" в Киеве отобрали российские флаги
В эти минуты началась трансляция финала "Евровидения" из Киева (в России можно увидеть только на видеоканале в Интернете). Но проход зрителей на арену Международного выставочного центра, где в этом году танцует и поет европейская самодеятельность, был затруднен. Причина – в тщательном обыске каждого из нескольких тысяч фанатов.
"Накануне во время репетиции полуфинала наш болельщик вытащил из сумки маленький триколор и сфотографировался с ним у сцены, – рассказал Dni.Ru организатор российской вечеринки "Евросонга" Дмитрий Мельников. – Снимок он выложил на своей странице в социальной сети. Сегодня же охрана Выставочного центра перевернула все – фаната раздели, разули, вытряхнули все из сумки и изъяли российский флаг".
Такое поведение сотрудников служб безопасности кажется странным. Ведь в опубликованном организаторами накануне международного конкурса песни "Евровидение" списке нашего флага не было среди запрещенных. В "черный список" угодили лишь флаги Страны Басков, Крыма, Косово, Нагорного Карабаха, Палестины, Приднестровья, Турецкой Республики Северного Кипра и "Исламского государства" (запрещенная в России и ряде других стран террористическая группировка),
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