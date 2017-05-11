Покинувший психбольницу Степанов нарушил молчание

Звезда фильма "Обитаемый остров" Василий Степанов, выпавший из окна своего дома несколько недель назад, покинул психиатрическую клинику. По словам актера, ему поставили неправильный диагноз.

В паблике Mash! в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео с выписавшимся из больницы Степановым. Специалисты оценили состояние артиста как стабильное и отпустили его домой.

Теперь Василий продолжит лечение под присмотром близких. В его квартиру будет регулярно наведываться психиатр. "У меня все хорошо. Сейчас восстанавливаюсь дома. Был в больнице, но там поставили неправильный диагноз", – сообщил Степанов.

Актер с оптимизмом смотрит в будущее и готов трудиться. "Я хочу работать по профессии и заниматься этим дальше. У нас уже есть предложения, и мы их рассматриваем", – рассказал Василий.

Артисту сейчас помогает родной брат Максим, который взял на себя функции менеджера Василия и договаривается по поводу съемок в кино и сериалах. По словам Степанова, он будет восстанавливаться дома неделю-полторы, а затем отправится зарабатывать деньги. "Травмы, естественно, беспокоят, но лучше сейчас работать, чем отлеживаться с травмами", – заявил сотрудникам паблика заспанный и грустный на вид актер.

Отметим, что ранее певица Настя Кудри объявила о своем желании помочь отчаявшемуся артисту. Исполнительница сделала предложение покалеченному после падения с пятого (по другим данным, с третьего) этажа актеру. Молодая артистка решила дать Василию главную роль в своем клипе. Через несколько месяцев стартуют съемки ролика Насти на песню "Нарисовали". Как удалось выяснить репортерам, звезде "Обитаемого острова" обещают гонорар в размере 100 тысяч рублей за одну рабочую смену.

Напомним, утром 10 апреля Степанов выпал из окна. Актер был доставлен в больницу, где ему диагностировали множественные переломы, в том числе перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы. Свидетели уверяли, что Василия никто не толкал, он упал сам.

Впоследствии репортеры выяснили, что последние семь лет Степанов стоит на учете в столичной медицинской клинике. Проблемы со здоровьем у Василия обнаружились еще во времена его учебы в вузе, вследствие чего артист стал застенчивым и даже замкнутым.