Униженная на "Евровидении" Джамала рвется в Крым

Униженная на "Евровидении" в Киеве Джамала сделала неожиданное заявление. Исполнительница рвется в Крым, где находится ее больной дедушка.

В прошлом году Джамала каким-то чудом победила на "Евровидении", обойдя Сергея Лазарева по оценкам жюри, но проиграв ему в ходе голосования зрителей. В беседе с журналистами певица сообщила о своем желании спеть на территории России.

"Я хочу выступать в Крыму, но, к сожалению, сейчас я не могу даже просто поехать туда и увидеть своего дедушку, который очень болен", – пожаловалась артистка телеканалу dw.com.

Между прочим, в свое время сотрудники СБУ не пожалели Наташу Королеву, у которой тоже на территории Украины болела бабушка. Они запретили артистке въезд в страну. И впустили Наташу только на похороны, попрощаться с родственницей исполнительница так и не успела.

Примечательно, что Джамалу, привезшую в Киев "Евровидение", на Украине не жалуют и постоянно унижают. Организаторы мероприятия поиздевались над артисткой, не пустив ее на красную дорожку во время церемонии открытия 62-го песенного смотра.

"Кордоны полиции, Нацгвардии, УДО охраняли вход от Джамалы. Смотрели на нас, извинялись, но пропустить не могли. Не было ни плана проезда, ни регламента, ни протокола, ни простой инструкции – ничего", – посетовал пиар-директор певицы Денис Козловский.

На это супервайзер "Евровидения-2017" Сергей Проскурня ответил, что регламент церемонии утверждает Европейский вещательный союз. По правилам по красной дорожке идут только делегации стран-участниц и ведущие. Если туда не звали даже победителей прошлых лет, среди которых такие легенды как ABBA, Селин Дион, Тото Кутуньо, то что говорить о Джамале.

Затем артистке не дали открыть трансляцию первого полуфинала. Раньше это всегда делали победители. Теперь же – молодой украинский артист Дмитрий Монатик. И еще – самый тяжелый удар – Джамалу вырезали из эфира, заменив ее выступление на блок рекламы. Она должна была появиться на сцене три раза, но в эфир вышли два номера.