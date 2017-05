Кто победил на "Евровидении"

Церемония открытия Международного музыкального конкурса "Евровидение" состоялась три дня назад в Мариинском парке Киева. А накануне, 9 мая, уже определились победители первого полуфинала. Им стали представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии, сообщается на официальном сайте конкурса.

В первом полуфинале участвовали 18 стран. Однако не всем повезло. Так,Албания, Чехия, Финляндия, Грузия, Исландия, Латвия, Черногория и Словения не вышли в итоговую часть шоу.

Отметим, что отбор финалистов проходил в два этапа. Вначале национальные жюри выставили свои оценки после живой трансляции генеральной репетиции, а зрители отдавали голоса в ходе самого конкурса.

В социальных сетях активно обсуждают то обстоятельство, что якобы зрителям, следящим за трансляцией первого полуфинала "Евровидения", показалось, будто в зале было слышно скандирование: Russia, Russia.

Omg did you guys here those people shouting "Russia"?? #Eurovision