Кто победил на "Евровидении"

Стали известны победители первого полуфинала Международного музыкального конкурса "Евровидение". А в социальных сетях говорят, будто во время трансляции шоу скандировали в зале Russia, Russia.

Церемония открытия Международного музыкального конкурса "Евровидение" состоялась три дня назад в Мариинском парке Киева. А накануне, 9 мая, уже определились победители первого полуфинала. Им стали представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии, сообщается на официальном сайте конкурса.

В первом полуфинале участвовали 18 стран. Однако не всем повезло. Так,Албания, Чехия, Финляндия, Грузия, Исландия, Латвия, Черногория и Словения не вышли в итоговую часть шоу.

Отметим, что отбор финалистов проходил в два этапа. Вначале национальные жюри выставили свои оценки после живой трансляции генеральной репетиции, а зрители отдавали голоса в ходе самого конкурса.

В социальных сетях активно обсуждают то обстоятельство, что якобы зрителям, следящим за трансляцией первого полуфинала "Евровидения", показалось, будто в зале было слышно скандирование: Russia, Russia.

Omg did you guys here those people shouting "Russia"?? #Eurovision — Florion Peni (@florionpeni) 9 мая 2017 г.

Второй полуфинал состоится 11 мая, а финал пройдет 13 числа. Напомним, представителя России на празднике, на который потрачено почти восемь миллионов евро, не будет. Наша страна отказалась от участия в мероприятии, после того как Служба безопасности Украины запретила въезд представительнице Росиии Юлии Самойловой. Якобы она нарушила украинское законодательство, выступив в Крыму.

Заметим, что Россия участвовала в "Евровидении" с 1994 год. Первой нашей исполнительницей на конкурсе была Маша Кац, также известная под псевдонимом Юдифь. В ирландском Дублине она исполнила песню "Вечный странник" и заняла 9 место. Потом на "Евросонг" ездили Киркоров, Пугачева, Алсу, выпускники "Фабрики звезд" и шоу "Голос". Побеждали мы лишь один раз – в 2008 году Дима Билан со второй попытки завоевал первое место.

