На "Евровидении" у Лазарева украли номер

На "Евровидении" у российского исполнителя Сергея Лазарева украли номер. К такому выводу пришли пользователи Сети, увидев выступления участников нескольких стран.

Отметим, что в этом году на "Международном музыкальном конкурсе "Евровидение", который проходит в Киеве, представителя России нет вовсе. Зато в прошлом году певец Сергей Лазарев настолько достойно представил нашу страну, исполнив песню You are only one, сопроводив ее эффектным номером, что многие страны взяли эту идею на заметку и. И в 2017 году представили свои композиции, внедрив в них элементы из перформанса Лазарева.

Это продемонстрировал эфир первого полуфинала "Евровидения", который состоялся 9 мая. Так, представитель Кипра буквально скопировал выступление Лазарева, в ходе которого тот вращался на фоне звездного неба и геометрических фигур.

Вслед за ним на фоне экранов с видами вселенной распластался и певец из Черногории. Номер представителя Азербайджана был выполнен также в стилистике Сергея Лазарева – певица металась в комнате-трансформере. Внимательные зрители "Евровидения" уже отразили в социальных сетях свое мнение относительно этой ситуации, разместив соответствующие коллажи.

Публикация от sergeylazarev_fan_account (@sergeylazarev_fan_account) Май 9 2017 в 2:51 PDT

"Копия всегда хуже оригинала", "Капец!!!", "😂😂😂😂 как оригинально то", "... Он думал что никто не заметит... Поздравляем, вы в финале! Но мы всё просекли 😏 знай об этом!" – написали фанаты Лазарева на фан-страничке, посвященной артисту.

Публикация от sergeylazarev_fan_account (@sergeylazarev_fan_account) Май 9 2017 в 4:25 PDT

Напомним, церемония открытия Международного музыкального конкурса "Евровидение" состоялась три дня назад в Мариинском парке Киева. Второй полуфинал пройдет 11 мая, а финал – 13 числа. Россия отказалась от участия в мероприятии, после того как Служба безопасности Украины запретила въезд Юлии Самойловой. Якобы она нарушила украинское законодательство, выступив в Крыму.