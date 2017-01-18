Киев сжалился над скорбящей Наташей Королевой

Наташе Королевой позволили прибыть на Украину на похороны бабушки, хотя въезд в страну певице запрещен. Соответствующее решение вынесла Служба безопасности.

"Конечно, разрешим, – заявила пресс-секретарь украинского ведомства Елена Гитлянская. – Я знаю, что с ней уже связались, и этот вопрос будет решен положительно". По ее словам, разрешение на въезд Наташа Королева получит только на время похорон, передает РИА Новости.

Напомним, что о смерти 94-летней бабушки Софии певица сообщила в микроблоге. Наташа расстроилась, что не сможет проститься с близким человеком, поскольку ей запрещен въезд в страну. "Сегодня в Киеве умерла моя бабушка... А я не могу прилететь ее похоронить", – отметила она.

Фото опубликовано Наташа Королева (@natellanatella) Янв 17 2017 в 9:48 PST

Исполнительница вместе с мужем Тарзаном, сыном Архипом и матерью Людмилой Порывай отдыхает в Майами. Печальная новость застала ее на курорте. По словам артистки, похоронами занимаются родственники – сестры, братья и тетя. Королева была уверена, что не сможет проводить бабушку в последний путь. "Я не вижу никаких возможностей приехать, если не произойдет какое-то чудо", – подчеркнула Наташа.