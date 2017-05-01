Бузова устроила скандал "голым" фото

Бывшая ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова спровоцировала очередной скандал. Певица разделась и выложила откровенное фото в Сеть, чем раздосадовала поклонников.

Пользователей социальной сети Instagram уже не удивить интимными снимками. Звезды то и дело выкладывают фотографии, для которые позируют полуобнаженными. Однако, бывшей ведущей "Дома-2" и певице Ольге Бузовой удалось шокировать подписчиков – она полностью разделась для фотографии.

На снимке все интимные места аккуратно закрыты одеялом. Невинная подпись к фотографии "Sweet dreams #привыкаю" является отсылкой к песне известной исполнительницы. Не все комментаторы не оценили чрезмерную откровенность снимка.

"Ее фанатки-девочки 14-16 лет, которые не разбирают, где бизнес и карьера, а где совесть и честь! Я понимаю, что это "искусство", а вот девчуля маленькая смотрит и думает, что надо вот такие фото выкладывать, чтобы быть знаменитой!" – цитирует одну из подписчиц сайт "Комсомольская правда". Пользователь добавила, что этим снимком певица подает плохой пример.

Примечательно, что вскоре после публикации фотография была удалена. Тем не менее, скандальный снимок удалось отыскать среди сохраненных страниц поисковой системы Google.

Кроме того, изображение по-прежнему доступно на порталах, которые занимаются экспортом популярных фотографий из социальной сети. По последним данным, снимок на момент удаления собрал более 160 тысяч отметок "Мне нравится".