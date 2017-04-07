У Пореченкова объявился союзник в борьбе с "Битвой экстрасенсов"

Любовница родила Кончаловскому сына Галкин обнародовал странную диету Пугачевой Максакова отметила день рождения Вороненкова Дом-2 Шейк впервые стала мамой

Самое читаемое

Беркова выходит замуж за Стоянова
Максакова выдвинула ультиматум матери
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
партнеры
Понедельник 10 апреля
Лента новостей
21:36
В США при стрельбе в школе пострадали четыре человека
21:13
Бывший мэр оправдался за гонки на Ferrari по торговому центру
21:06
Обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки арестовали в Москве
20:29
В Москве эвакуировали Казанский вокзал
20:05
"Аэрофлот" признан лучшей авиакомпанией Европы
19:02
Холод помогает собраться с мыслями
19:01
По программе "Моя улица" благоустроят дворы
18:55
"СПБ.АВТО": Губернатор должен уделять больше внимания городским дорогам
18:38
Чартерные полеты в Турцию хотят приостановить
18:25
Шурыгина рассказала про свой первый раз
18:22
Где в России произойдут катастрофы в 2017 году
17:55
Трамп получил неожиданный отказ в Германии
17:50
В Подмосковье спасли утопавшую в болоте лошадь
17:44
Предприниматели обсудят с "ЕР" внедрение онлайн-касс
17:32
Ученые вывели правила привлекательности для мужчин
17:14
ОНФ против поспешного принятия лесной "амнистии"
17:10
Девушки окружили Кончаловского в гостях у Сафронова
17:08
Перестрелку у АЗС устроили владельцы маршруток
17:03
Опубликован график сноса хрущевок в Москве
16:38
Агрессор Трамп рисуется перед Путиным
16:25
Монахини падали на колени перед гробом Евтушенко
16:22
Яценюк написал диссертацию на украденном материале
16:21
Названо условие для роста пенсий в России
16:09
В аэропорту Пулково трап врезался в самолет
16:07
В России создали новый вид лекарства от рака
16:03
Кто и зачем хочет обанкротить РЭМЗ
15:47
Пропавшую 21-летнюю москвичку нашли задушенной в лесу
15:34
20 неизвестных открыли огонь по АЗС в Подмосковье
15:31
Пугачева с Галкиным замахнулись на собственный пляж
15:29
Помощнику Путина дико от ограничения соцсетей в России
15:20
Культовый сериал спас двух женщин от рака
15:12
Полицейский-потрошитель получил 18 лет тюрьмы за убийство семьи
14:58
Пассажиры автобуса избили наглого зайца на юге Москвы
14:54
Москвичей ждут морозы и снег
14:49
Пролетавший под самолетом НЛО попал на видео
14:40
Как выглядит 61-летняя Лариса Долина без пластики
14:35
Самую дорогую квартиру Москвы продают за 4,2 млрд
14:27
Володин призвал укреплять национальное единство
14:24
Погибшая от укола лидокаина девочка ждала пересадки почки
14:11
Квест "Первый. Космический" стартует в День космонавтики
14:09
Европа ставит газовую подножку России
14:09
Бандитский налет на бедную маленькую Сирию
14:02
Водителей шокировали новыми ПДД
14:01
Ребенку зажевало руку эскалатором метро
13:57
Гонявшим на Ferrari по московскому ТЦ оказался бывший мэр
13:45
Топалов озвучил причину развода с дочкой миллионера
13:42
Болезни научились выявлять по волосам
13:40
Звезду "Дома-2" прогнали с телепроекта из-за Новиковой
13:27
Агрессивный водитель Mercedes сбил активистов "Стопхама"
13:26
Звезда "Одинокого рейнджера" рассказала о русских корнях
13:14
Южная Осетия решила вернуться в Россию
13:08
Как "голые" фото отразились на Ковальчук и Чумакове
13:06
Александр Васильев призвал ходить в пижамах и комбинациях
12:59
Дочь Трампа заставила его бомбить Сирию
12:51
Пять доступных маршрутов на майские праздники
12:47
Кота свела с ума оптическая иллюзия (видео)
12:24
Как жены становятся старым хламом
12:21
Женщина чудом выжила после 40 ударов ножом
12:10
Украина ведет себя как алкоголик в завязке
12:09
Запад просит Путина "продать" Асада
12:03
Самолет в Петербург задержали из-за сообщения о бомбе
12:02
Сексапильная модель заработала миллионы на своих прелестях
11:56
В убийстве актрисы Завьяловой признан виновным ее сын
11:51
Ксения Собчак побила Леру Кудрявцеву
11:50
В Москве началась операция "Анаконда"
11:45
Трамп призвал Роберта Де Ниро покинуть страну
11:40
Плющенко объяснил уход из спорта
11:37
В Подмосковье первокурсник надругался над безработным
11:33
Москва отчитала ОПЕК за цену на нефть
11:20
Клинтон сделал Бушу сомнительный подарок
11:18
Москвич погиб при пожаре вместе с пятью собаками
11:13
Невестку Дональда Трампа взяли под охрану
11:06
Боярская о слезах, отчаянии и нервах с Матвеевым
11:03
У беременной Стоцкой истерика из-за разлада в семье
10:58
Россиян потрясла смерть школьницы после укола лидокаина
10:48
Трампу удалось запугать Китай
10:46
Звезда "Ла-Ла Ленд" разбила школьнику сердце
10:43
Умер известный советский актер
10:25
Наркоманы и пьяницы выгнали из дома мать Литвиновой
10:24
Нашедшего золото в советском танке британца подняли на смех
10:18
"Гарри Поттер" побил новый рекорд
10:13
Пассажиры рассказали о задымлении в московском метро
09:46
При взрыве в Харькове ранило подростка
09:44
Водитель Gelandewagen открыл огонь в Петербурге (видео)
09:34
Тело избитого мужчины в тельняшке нашли у дороги
09:21
Жена Кержакова родила после смерти отца
09:20
Галкин обнародовал странную диету Пугачевой
09:19
Московский банк из топ-100 лишился лицензии
09:15
По России ударят 30-градусные морозы
09:12
Пожар в Храме всех религий в Казани попал на видео
09:06
В Москве эвакуировали сотни человек из-за пожара в общежитии
09:00
Россияне поддержали запрет на соцсети для детей
08:53
В Comedy Club поглумились над Дианой Шурыгиной
08:52
В России узаконят растения с наркотиками
08:35
В центре Москвы девушку пырнули ножом из-за 200 рублей
08:27
Модель Ирина Шейк родила первенца
08:22
Лондон подначивает G7 сделать подлость Москве
08:02
Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля
07:53
В Подмосковье горит здание пенсионного фонда (видео)
07:42
Пассажиры пожаловались на сбой в московском метро
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова отметила день рождения Вороненкова в Киеве
Максакова ошарашила заявлением о Вороненкове
Новорожденного сына Казаченко постигла горькая участь
Любовница родила Кончаловскому наследника
Галкин обнародовал странную диету Пугачевой
Ксения Собчак побила Леру Кудрявцеву
Шоу-бизнес

У Пореченкова объявился союзник в борьбе с "Битвой экстрасенсов"

Михаил Пореченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Известная правозащитница и певица Катя Гордон поблагодарила Михаила Пореченкова за разоблачение шоу "Битва экстрасенсов". Блондинка уже несколько лет ведет войну с шарлатанами, выдающими себя за ясновидящих.
прочитано 6805 раз

Заявление бывшего ведущего "Битвы экстрасенсов" Михаила Пореченкова о том, что шоу – это всего лишь спектакль, стало настоящей сенсацией. Наивные телезрители плачут над разбитыми розовыми очками. Нынешний ведущий проекта Марат Башаров защищает ясновидящих. Действующие колдуны, зарабатывающие на магических сеансах , утверждают, что Пореченков покривил душой.

ПО ТЕМЕ

Башаров и Кадони напали на Пореченкова

Пореченков рассказал о вранье на "Битве экстрасенсов"

Джулия Ванг ответила на нападки Гордон

Гордон объявила войну "Битве экстрасенсов"

 Екатерина Викторовна Гордон

Екатерина Викторовна Гордон радиоведущая, телеведущая, журналистка, певица, режиссер

Актер успел провести несколько сезонов битв. Он уж точно в курсе дел. "Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье! Да, полностью, – заверил репортеров Михаил. – А что тут не разглашать? Правду говорю. Я всех расстроил?"

Общество поделилось на два лагеря. Кто-то до сих пор с пеной у рта защищает экстрасенсов. Другие же активно поддерживают Пореченкова. Катя в Instagram сказала спасибо Михаилу за честность.

"Наконец-то! Мы первые в стране начали открыто говорить, что это сценарий, постановка и шоу. Мой первый юридический проект Saferoom даже выпускал видеовыпуски "Лям за чудо", в которых мы снимали экстрасенсов и заявляли готовность отдать миллион тому, кто это чудо покажет (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – напомнила Гордон, разоблачившая в свое время Джулию Ванг.

"Мы не были против шоу или канала ТНТ, но мы были против одурачивания страны и пропаганды бреда, шарлатанства и незаконного подлого бизнеса. Спасибо, Пореченков, что все в порядке с совестью!" – обратилась к телеведущему и актеру Катя, довольная тем, что справедливость восторжествовала.

Пару лет назад Гордон вступила в войну с Джулией Ванг. Она обвинила звезду ТНТ в шарлатанстве, и в том, что она никаких экстрасенсорных способностей не проявляла никогда. "Я лично знаю, например, Джулию Ванг. Она была моим парикмахером. Поверьте, у нее нет никаких способностей, разве что она занималась изгнанием демонов пергидролем", – заявила владелица юридической фирмы.

Катя уверена, что все эти чудеса, которые демонстрируют ясновидящие, не что иное как постановка, у которой есть и сценарист, и режиссер, а соревнующиеся маги – всего лишь профессиональные актеры и модели, подошедшие по типажу для шоу о магии. А Джулия Ванг, по словам Гордон, не только актриса, но еще и парикмахер, так как до участия в "Битве" лично осветляла отросшие корни радиоведущей.

Катя Гордон и Джулия Ванг. Фото: Дни.Ру

Катя даже готовила судебный иск против канала, который, по ее мнению, выдает спектакль с махинациями псевдо-экстрасенсов за документальное шоу, а в своем Facebook она прочищала мозги фанатам "Битвы экстрасенсов", вступившимся за своих любимцев.

"Господа! Спасибо большое за то, что не остались безразличны к моему посту о шоу "Битва экстрасенсов", которое я считаю постановочным, а большинство участников шоу – шарлатанами. Самым ярким моментом моего спича оказался к моему удивлению для широкой аудитории тезис про Джулию Ванг, которая по ее утверждению "последний раз родилась в Германии" и которую я действительно знаю лично – о чем первый раз написала месяц назад – и которая тут же ломанулась в паломничество по моим бывшим с обещанием "зализать" им душевные раны и снять всяческими способами порчу, наведенную им мной)). Старый ********* Садальский может сколько угодно выкладывать мои страшные фотографии, обвинять в зависти к Джулии и попутно рассказывать, что он сам мол экстрасенс (Цитата из жж Садальского "даром ясновидения я обладаю…"). Вероятно к деду приходит магическая белочка", – не стесняется в выражениях темпераментная Катя.

Артистка изначально была готова к отпору, так как тема скользкая. "Я вообще привыкла к тому, что каждый раз, когда я критикую экстрасенса, а начала я делать это еще с шоу Остров (некоторые из вас наверняка знают о моем конфликте с Фатимой Ходуевой) – меня начинают обвинять в зависти или ищут скрытые мотивы в моих отношениях с мужчинами)) Вероятно, всех этих ведуний, лам, волшебников и хиромантов сводил на ужин кто-то из моих бывших – но дело в том ,что у меня сейчас есть "настоящий" и слава Богу к этим фрикам он относится с таким же юмором и здоровой злостью. Ванг действительно "пошла по кругу" наших общих знакомых, но она всего лишь один из персонажей лже – реалити и дело не в ней. Хотя, даже по отношению к ее другу, Садальскому писать на своем официальном сайте, что она лечит от наркомании и алкоголизма – откровенная подлость. Садальский же верит! 

А теперь о сути: я никогда не говорю о том, в чем не уверена, с возрастом я научилась запасаться доказательствами, и меч – кладенец в моих руках окреп. Я не хочу, чтобы добрые люди моей любимой страны несли деньги за лечение от алкоголизма и рака этим прохиндеям, мне осточертело, что серьезный канал, желая того или нет, по сути обманывает, как героев программы так и широкую аудиторию. У нас есть доказательства, и я не понимаю в чем проблема у любого победителя придти к нам в юридическую компанию Saferoom и изобразить чудо, аналогичное тем что изображал на ТНТ. Миллион рублей мы ему тут же вручим! Я считаю, что эта одобренная каналом подлость, эти съемки реальных бед и эти марионетки, алчущие славы, делающие вид, что слышат голоса умерших детей и видят место преступлений – должны быть разоблачены. Я повторяю, меня можно сколько угодно уличать в неприязни к Лене Илиадзе или Лже Ламе или мальчику из "Дома-2" с магической сигаретой в руках – но все, увы, страшнее и опаснее! Законодательство в этом сегменте не продумано, проблемы с лицензированием народной медицины и экстрасенсорики очевидны – пропаганда тех, кто на самом деле ничего не умеет – на лицо. Я не отрицаю существование талантливых, тонко чувствующих людей – но я отрицаю вранье и шоу, ставшее для широкой аудитории знаком качества в экстрасенсорике. Давайте не дадим из себя делать лохов – я лично готова принять на себя рыхлый удар "Садальских" и проклятие тех, кто проклят отсутствием совести! Хватит лохотрона и этого экстрасенсорного МММ, которое давно уже себе дискредитировало", – подытожила свою пламенную речь Катя, пообещав продолжить разоблачения.

К слову, миллиона рублей из рук правозащитницы и ее коллег так никто из ясновидящих и не получил, ибо смельчаков, желающих показать на камеру чудо, не нашлось. Что и требовалось доказать.

Автор: Елена Алешина7 апреля 2017, 17:28

комментарии

Политика

Агрессор Трамп рисуется перед Путиным
Южная Осетия решила вернуться в Россию
Дочь Трампа заставила его бомбить Сирию
Запад просит Путина "продать" Асада

Шоу-бизнес

72-летний певец Юрий Антонов серьезно заболел
Тарасов выложил "горячее" фото с невестой
Максакова ошарашила заявлением о Вороненкове
На Джигурду обрушился новый удар

Проишествия

Неожиданный поворот в деле о столкновении поездов в Москве
Умер автор хита Гребенщикова "Под небом голубым..."
Как спасали пассажиров столкнувшихся поездов в Москве
В московской подземке нашли следы взрывчатки

Lifestyle

Монахини падали на колени перед гробом Евтушенко
Культовый сериал спас двух женщин от рака
Звезда "Одинокого рейнджера" рассказала о русских корнях
Александр Васильев призвал ходить в пижамах и комбинациях
Шоу-бизнес

Максакова отметила день рождения Вороненкова в Киеве

Оперная дива обратилась к любимому и показала фото
Общество

Москвичей ждут морозы и снег

Уже с 13 апреля в столичный регион вновь вернется зимняя погода

Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал фото сына

Популярный исполнитель напомнил, что является отцом
Шоу-бизнес

Любовница родила Кончаловскому наследника

Новая избранница подарила режиссеру долгожданного сына

Гороскоп

Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля
Самые "денежные" знаки Зодиака
Карьера Мутко под угрозой из-за скандала
Воскресший Ленин разговаривает с Зюгановым

Фоторепортажи

Девушки окружили Кончаловского в гостях у Сафронова
Как выглядит 61-летняя Лариса Долина без пластики
Сексапильная модель заработала миллионы на своих прелестях
Экстравагантные красотки покорили ипподром

Спорт

Плющенко объяснил уход из спорта
Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом
Олимпийская чемпионка получила страшную травму (видео)
Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову

Регионы

Погибшая от укола лидокаина девочка ждала пересадки почки
Женщина чудом выжила после 40 ударов ножом
Неизвестные дерзко расстреляли полицейских в Ингушетии
Депутат взял на контроль ЖКХ Минобороны
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru