У Пореченкова объявился союзник в борьбе с "Битвой экстрасенсов"

Известная правозащитница и певица Катя Гордон поблагодарила Михаила Пореченкова за разоблачение шоу "Битва экстрасенсов". Блондинка уже несколько лет ведет войну с шарлатанами, выдающими себя за ясновидящих.

Заявление бывшего ведущего "Битвы экстрасенсов" Михаила Пореченкова о том, что шоу – это всего лишь спектакль, стало настоящей сенсацией. Наивные телезрители плачут над разбитыми розовыми очками. Нынешний ведущий проекта Марат Башаров защищает ясновидящих. Действующие колдуны, зарабатывающие на магических сеансах , утверждают, что Пореченков покривил душой.

Актер успел провести несколько сезонов битв. Он уж точно в курсе дел. "Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье! Да, полностью, – заверил репортеров Михаил. – А что тут не разглашать? Правду говорю. Я всех расстроил?"

Общество поделилось на два лагеря. Кто-то до сих пор с пеной у рта защищает экстрасенсов. Другие же активно поддерживают Пореченкова. Катя в Instagram сказала спасибо Михаилу за честность.

"Наконец-то! Мы первые в стране начали открыто говорить, что это сценарий, постановка и шоу. Мой первый юридический проект Saferoom даже выпускал видеовыпуски "Лям за чудо", в которых мы снимали экстрасенсов и заявляли готовность отдать миллион тому, кто это чудо покажет (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – напомнила Гордон, разоблачившая в свое время Джулию Ванг.

"Мы не были против шоу или канала ТНТ, но мы были против одурачивания страны и пропаганды бреда, шарлатанства и незаконного подлого бизнеса. Спасибо, Пореченков, что все в порядке с совестью!" – обратилась к телеведущему и актеру Катя, довольная тем, что справедливость восторжествовала.

Пару лет назад Гордон вступила в войну с Джулией Ванг. Она обвинила звезду ТНТ в шарлатанстве, и в том, что она никаких экстрасенсорных способностей не проявляла никогда. "Я лично знаю, например, Джулию Ванг. Она была моим парикмахером. Поверьте, у нее нет никаких способностей, разве что она занималась изгнанием демонов пергидролем", – заявила владелица юридической фирмы.

Катя уверена, что все эти чудеса, которые демонстрируют ясновидящие, не что иное как постановка, у которой есть и сценарист, и режиссер, а соревнующиеся маги – всего лишь профессиональные актеры и модели, подошедшие по типажу для шоу о магии. А Джулия Ванг, по словам Гордон, не только актриса, но еще и парикмахер, так как до участия в "Битве" лично осветляла отросшие корни радиоведущей.

Катя даже готовила судебный иск против канала, который, по ее мнению, выдает спектакль с махинациями псевдо-экстрасенсов за документальное шоу, а в своем Facebook она прочищала мозги фанатам "Битвы экстрасенсов", вступившимся за своих любимцев.

"Господа! Спасибо большое за то, что не остались безразличны к моему посту о шоу "Битва экстрасенсов", которое я считаю постановочным, а большинство участников шоу – шарлатанами. Самым ярким моментом моего спича оказался к моему удивлению для широкой аудитории тезис про Джулию Ванг, которая по ее утверждению "последний раз родилась в Германии" и которую я действительно знаю лично – о чем первый раз написала месяц назад – и которая тут же ломанулась в паломничество по моим бывшим с обещанием "зализать" им душевные раны и снять всяческими способами порчу, наведенную им мной)). Старый ********* Садальский может сколько угодно выкладывать мои страшные фотографии, обвинять в зависти к Джулии и попутно рассказывать, что он сам мол экстрасенс (Цитата из жж Садальского "даром ясновидения я обладаю…"). Вероятно к деду приходит магическая белочка", – не стесняется в выражениях темпераментная Катя.

Артистка изначально была готова к отпору, так как тема скользкая. "Я вообще привыкла к тому, что каждый раз, когда я критикую экстрасенса, а начала я делать это еще с шоу Остров (некоторые из вас наверняка знают о моем конфликте с Фатимой Ходуевой) – меня начинают обвинять в зависти или ищут скрытые мотивы в моих отношениях с мужчинами)) Вероятно, всех этих ведуний, лам, волшебников и хиромантов сводил на ужин кто-то из моих бывших – но дело в том ,что у меня сейчас есть "настоящий" и слава Богу к этим фрикам он относится с таким же юмором и здоровой злостью. Ванг действительно "пошла по кругу" наших общих знакомых, но она всего лишь один из персонажей лже – реалити и дело не в ней. Хотя, даже по отношению к ее другу, Садальскому писать на своем официальном сайте, что она лечит от наркомании и алкоголизма – откровенная подлость. Садальский же верит!

А теперь о сути: я никогда не говорю о том, в чем не уверена, с возрастом я научилась запасаться доказательствами, и меч – кладенец в моих руках окреп. Я не хочу, чтобы добрые люди моей любимой страны несли деньги за лечение от алкоголизма и рака этим прохиндеям, мне осточертело, что серьезный канал, желая того или нет, по сути обманывает, как героев программы так и широкую аудиторию. У нас есть доказательства, и я не понимаю в чем проблема у любого победителя придти к нам в юридическую компанию Saferoom и изобразить чудо, аналогичное тем что изображал на ТНТ. Миллион рублей мы ему тут же вручим! Я считаю, что эта одобренная каналом подлость, эти съемки реальных бед и эти марионетки, алчущие славы, делающие вид, что слышат голоса умерших детей и видят место преступлений – должны быть разоблачены. Я повторяю, меня можно сколько угодно уличать в неприязни к Лене Илиадзе или Лже Ламе или мальчику из "Дома-2" с магической сигаретой в руках – но все, увы, страшнее и опаснее! Законодательство в этом сегменте не продумано, проблемы с лицензированием народной медицины и экстрасенсорики очевидны – пропаганда тех, кто на самом деле ничего не умеет – на лицо. Я не отрицаю существование талантливых, тонко чувствующих людей – но я отрицаю вранье и шоу, ставшее для широкой аудитории знаком качества в экстрасенсорике. Давайте не дадим из себя делать лохов – я лично готова принять на себя рыхлый удар "Садальских" и проклятие тех, кто проклят отсутствием совести! Хватит лохотрона и этого экстрасенсорного МММ, которое давно уже себе дискредитировало", – подытожила свою пламенную речь Катя, пообещав продолжить разоблачения.

К слову, миллиона рублей из рук правозащитницы и ее коллег так никто из ясновидящих и не получил, ибо смельчаков, желающих показать на камеру чудо, не нашлось. Что и требовалось доказать.