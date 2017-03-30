Башаров и Кадони напали на Пореченкова

Финалист шоу "Битва экстрасенсов" Влад Кадони и ведущий программы Марат Башаров прокомментировали заявление актера Михаила Пореченкова о "вранье" на передаче. Экстрасенса и ведущего возмутила позиция артиста.

По словам Кадони, Пореченков, считавший всех участников программы актерами, неправ. "Раньше я считал, что Михаил ушел со съемочной площадки, потому что он просто устал от самого процесса и сумасшедшего графика, – заявил финалист шоу. – А теперь я понимаю, что все это время он считал всех экстрасенсов актерами, и, видимо, его гложет то, что они играют гораздо лучше и профессиональнее, чем он".

Экстрасенс утверждает, что Михаил просто-напросто скучает по передачам и таким образом пытается привлечь внимание к собственной персоне. "Популистские заявления относительно того, что на "Битве экстрасенсов" все неправда, а на, скажем, "Доме-2" рожают по сценарию, обычно свойственны людям, далеким от телевидения, – цитирует Кадони Life.ru. – По всей видимости, Михаил очень сильно соскучился по эфирам, из которых он пропал, поэтому и допускает подобного рода высказывания".

С Кадони солидарен и нынешний ведущий передачи Марат Башаров. "Не знаю, зачем он это говорит. Если вы считаете, что те слезы людей, которые в кадре, слезы радости или горя – все это постановочное, все сыграно, значит, в программе участвуют очень хорошие актеры", – рассказал Марат.

Напомним, Пореченков, который был ведущим шоу с первого по седьмой сезоны, недавно заявил, что "Битву..." нельзя назвать правдивой передачей. "Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье! Да, полностью", – высказался он.