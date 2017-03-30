Пореченков рассказал о вранье на "Битве экстрасенсов"

Известный актер Михаил Пореченков, который в свое время был ведущим шоу "Битва экстрасенсов", заявил, что популярное шоу нельзя назвать правдивым. Артист рассказал, как на самом деле снимается передача.

"Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье! Да, полностью. А что тут не разглашать? Правду говорю. Я всех расстроил?" – поинтересовался Михаил.

Нынешний ведущий передачи Марат Башаров не согласился с такой точкой зрения. "Не знаю, зачем он это говорит. Если вы считаете, что те слезы людей, которые в кадре, слезы радости или горя – все это постановочное, все сыграно, значит, в программе участвуют очень хорошие актеры. На самом деле, я в свои 42 года научился отличать искреннюю радость, сожаление или горе людей от поддельной. Если кто-то считает, что это неправда – пускай считает", – цитирует Башарова НСН.

К слову, Михаил Пореченков вел популярное шоу с первого по седьмой сезоны. Впервые программа "Битва экстрасенсов" вышла в 2007 году. Создатели заимствовали формат у британского шоу Britain’s Psychic Challenge.

Как писали Dni.Ru, ранее одна из бывших участниц "Битвы..." Вера Шемонаева рассказала, что звезды проекта ведут частный прием и требуют за это баснословных денег. "Массы людей просто рванули за помощью к новоиспеченным звездам прорицания и ритуалов как черной, так и белой магии, а в итоге оказалось, что способности некоторых из них на голубом экране и в жизни резко диссонируют... Появляются аналоги программы, растет спрос на услуги магов, цены которых все больше устремляются ввысь и доходят до баснословных сумм всего лишь за 15– 20 минут их неимоверно тяжкого труда", – отметила экстрасенс.

Шемонаева подчеркнула, что люди с паранормальными способностями на шоу действительно есть. Однако, по ее словам, не стоит верить всему, что показывают в эфире.