Рынска поиздевалась над покойным тестем Кержакова
Божена Рынска живо отреагировала на весть о скоропостижной смерти сенатора Вадима Тюльпанова. На своей официальной страничке в социальной сети Facebook блогер весьма едко высказалась о кончине политика. "Возложив цветы к месту теракта, единоросс Вадим Тюльпанов отправился в баню. Где и поскользнулся. И личный шаман Коля ему такой роковой *** не предсказывал. А принялся бы вместо бани со всеми настоящими петербуржцами волонтерить, развозя людей на своей машине по домам, и дальше бы небо коптил", – прокомментировала смерть сенатора Рынска.
Отметим, что жизнь Тюльпанова оборвалась на самом волнующем этапе – он готовился стать дедом. Дочь сенатора Милана, супруга известного футболиста Александр Кержакова, со дня на день станет матерью. Примечательно, что за несколько часов до смерти отца Милана опубликовала в Instagram скорбное сообщение. СМИ предположили, что Кержакова посвятила его жертвам теракта в петербургском метро, однако некоторые пользователи Сети посчитали эти строки мистическими и даже пророческими.
"Как хрупок мир, и жизнь хрупка, Поймешь ты это лишь тогда, Когда пробьет потери час, Когда слеза коснется глаз. Начни сейчас ценить, что есть. И Бога попроси сберечь Родной очаг, семью, детей, Немногочисленных друзей, Родителей, что обижал, Когда забот не принимал. Проси здоровья, долгих лет, Чтоб воссиял в их душах Свет. И чтобы каждый осознал, Пока печальным час не стал. Как хрупок мир и жизнь хрупка, Пойми сейчас, а не тогда", – гласит сообщение Миланы.
Как ранее писали Dni.ru, 52-летний сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался накануне, 4 апреля, в Санкт-Петербурге. По информации СМИ, политик неудачно поскользнулся на мокром кафеле и ударился головой. Травма оказалась смертельной. По предварительным данным, причиной смерти стал перелом основания черепа. Для установления точных обстоятельств будут проведены экспертизы.
Последний раз Тюльпанов появился на публике днем 4 апреля. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у станции метро "Технологический институт", где был совершен теракт.
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