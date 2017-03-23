Рынска назвала Максакову "Бедоносицей"

Божена Рынска высказалась об убийстве мужа певицы Марии Максаковой Дениса Вороненкова. Скандально известная журналистка уверена, что во всем виновата карма.

Божена Рынска не осталась в стороне от шокирующей новости, что на Украине убили экс-депутата Дениса Вороненкова. Своими мыслями с общественностью журналистка поделилась на страничке в социальной сети Facebook. "***Вороненкова в Киеве застрелили", – коротко сообщила Божена. Подписчики немедленно подхватили новость и обсудили ее в комментариях.

Причем одна из подписчиц Рынской припомнила, что у бывших возлюбленных вдовы Вороненкова, певицы Марии Максаковой также было криминальное прошлое. На этом Божена констатировала, что всему виной карма. "Ее же подруги называли Маша Бедоносица.... Вот семейная динамика. Прямо просится в расстановку", – отметила Божена. Прочие подписчики журналистки прямо назвали Максакову черной вдовой.

Известная своими жесткими высказываниями Рынска вдруг посочувствовала Максаковой. "Нормальный человек и должен жалеть другого человека у которого близкий погиб. Тетка недавно замуж вышла. Трое детей. Недавно сына родила. Конечно, ее жалко. Объективно жалко беднягу", – высказалась о горе певицы журналистка. О жестоких словах матери Марии, актрисы Людмилы Максаковой, которая порадовалась смерти зятя, Рынска высказалась так: "Ад. Спятила старуха".

Напомним, сегодня, 23 марта в центре Киева был убит экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков. Также смертельные ранения получил его охранник. Известно, что киллер задержан и находится в больнице под усиленной охраной полиции, его перед гибелью успел ранить телохранитель Вороненкова.

Прибывшая на место гибели мужа Мария Максакова, по утверждению очевидцев, буквально упала в обморок при виде мужа. Сложно представить себе, что в эти минуты переживает несчастная Мария.