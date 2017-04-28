Нюшу крупно подставили

Неприятности буквально преследуют популярную певицу Нюшу, готовящуюся к свадьбе. Сначала исполнительницу внесли в черный список на Украине, а теперь ее крупно подставили с клипом.

В наше кризисное время снять музыкальное видео стоит больших денег: нужно арендовать помещение, технику, оплатить работу съемочной группы, танцоров и так далее... Плюс этот процесс отнимает немало времени и усилий.

Можно представить, как была разочарована Нюша, когда недобросовестный, по словам ее представителей, режиссер, не поняв задания, попросту загубил ее клип на автобиографичную песню "Тебя любить". Звезде и ее команде пришлось заново переснимать видео.

Востребованная артистка, работающая еще и наставницей четвертого сезона шоу "Голос. Дети", выкроила время на съемки еще в январе этого года. Однако выхода ролика поклонники так и не дождались.

Как сообщили изданию Dni.Ru в пресс-службе Нюши, режиссер, работавший над видео, проявил непрофессионализм и недобросовестное отношение к своему труду. Певица и ее команда создали для него все условия, но ему так и не удалось сделать красивый и качественный клип.

"Мы до последнего надеялись, что режиссер предоставит тот материал, о котором мы договаривались до начала съемок. Но, к сожалению, он не выполнил своих обязательств – клип не соответствовал изначально оговоренной концепции", – пожаловалась разочарованная Нюша.

Чтобы получить желаемое, артистка обратилась за помощью к другим специалистам. "Мы встретились с режиссером Ильей Funkformer и оператором Сергеем Прекрасновым, которые оперативно предложили новые идеи и стилистику для видео, что мне очень понравилось", – рассказала исполнительница.

На съемках новой версии "Тебя любить" было много света и дыма. Режиссер креативно подошел к видеоряду, использовав разные символы и аллюзии. Нюша и другие герои клипа были одеты в яркие, эффектные наряды, которые наверняка понравятся зрителям.

"Художественный образ Нюши решен в двух ипостасях, я бы назвал это внутрикадровым и закадровым образами. На тех кадрах, что видит герой, это спокойствие и молчание Нюши. Но то, что проживает она сама, когда поет, это и есть ее настоящая эмоция", – поделился своей задумкой Илья Funkformer.

По словам режиссера, в клипе "Тебя любить" они попытались свести к минимуму взаимодействие персонажей и попробовали выразить их активность через танцоров – внутреннее напряжение влюбленных, их внутреннюю экспрессию, которая существует в них и ждет выброса.

"Внутри героев бурлят эмоции, однако внешне они остаются достаточно спокойными, и этот контрапункт помогает нам разрешить конфликт в финале клипа. И мы сохраняем в конце некоторую интригу. Но факт остается в силе – чувства запущены", – объяснил режиссер.

"Я знаю, что мои поклонники очень ждали выхода клипа "Тебя любить", и я могу уверенно заявить, что в течение нескольких недель вы сможете его увидеть", – пообещала Нюша, на этот раз довольная работой режиссера.

Композиция "Тебя любить" повествует о любви, которую артистка называет самым сильным и главным чувством для каждого человека. Это искреннее признание и воплощение мысли о предназначении женщины – любить и быть любимой.

К слову, скоро артистка выйдет замуж. Избранником певицы является выпускник бизнес-школы "Сколково", генеральный советник президента Международной федерации университетского спорта Игорь Сивов. По словам Нюши, для нее было важно встретить мужчину с похожими на ее взглядами.