Сергея Зверева закидали трусами и лифчиками

Поющий парикмахер в ужасе от современных девушек. Хотя в прежние годы он мог кутить сразу с несколькими.

Парикмахер Сергей Зверев как наденет корону, как станет на каблуки, как украсит себя блестками да пайетками, так сразу видно – стал певцом. Правда, иногда случаются казусы. "Я весь в кураже, излучаю секс, стою, пою, а с меня сыплются блестки! – шокирован Зверев. – Представляете? А все из-за некачественных корон. Оказывается, большинство дизайнеров их делают на клею! А я об этом не знал. Думал, что все качественное. Я сказал: у суперзвезды должно быть все самое лучшее. Никакого клея!"

К счастью, фанаты, а особенно фанатки внимания на это не обращают. "В последнее время у моих фанаток появилось ноу-хау! – говорит Сергей. – Стою пою, а они на сцену кидают трусы с "Дубровки" и лифчики оттуда же. Я им говорю: "Девочки, вы что, с ума сошли? Такое носить нельзя: ни один мужик не клюнет!" Белье должно быть дорогим! Вообще многие девушки ведут себя ужасно! Я им говорю: "Не бухайте: это не айс!" Но разве они слышат. А еще курят! Я им говорю: "Бросьте!" А они мне отвечают: "Мы же только кальян!" Так это тем более нельзя: им же рожать потом. Кого они родят? Моя девушка должна быть некурящей".

Сегодня., как уверяет Зверев, он влюблен сразу в двух дам. "А в молодости, когда я учился в ПТУ №13, мог одновременно кутить и с тремя-четырьмя. Помню, однажды у меня было пять девчонок, в которых я был влюблен. Встречался сразу с тремя, но они об этом, конечно, не знали! В те времена я мог себе это позволить: дело молодое, сил полно!", – цитирует постояно пребывающего в шоке поющего стилиста портал Sobesednik.ru.