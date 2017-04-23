Украина хамски запретила Лолите посетить больную дочь
"Как вы думаете, где я? Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд на Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд", – пожаловалась Лолита.
По словам артистки, санкции в отношении нее Киев ввел за поездку в Крым. "За посещение Керчи в 2015 году", – пояснила певица.
Поклонники несмотря на ранний час принялись успокаивать Лолиту. "Я сама Украинка, но вот такие вещи меня возмущают до ужаса. Надо всем етим главнокомандующим запреть какой либо вьезд куда либо,а то они там напридумывали такое,что здравому смыслу ето непонятно. Лола держитесь, даст БОГ все наладиться", – написала певица одна из поклонниц (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).
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