Милонов грудью встал за Лолиту

Знаменитый депутат Виталий Милонов грудью встал на защиту популярной певицы Лолиты, пострадавшей от действий СБУ. По мнению политика, это "уровень ниже гопника".

Сначала украинские спецслужбы не пустили Лолиту в Киев к больной дочери, ссадив ее с поезда, а затем выложили в в Twitter фотографию, на которой исполнительница запечатлена с обнаженной грудью.

Милонов занял сторону пострадавшей певицы. Политик посоветовал Милявской вывозить с Украины родственников, а именно – дочь Еву и маму. Увидев откровенное фото Лолиты, выложенное на странице СБУ, депутат выразил провокаторам свое фи.

"Это уровень ниже гопника, – брезгливо заявил депутат Госдумы. – Это как на стене туалета нарисовать или написать и это обсуждать. То, что написано на стене Twitter или Facebook СБУ, можно абсолютно приравнять к общественному сортиру. Что там, что там лежит дерьмо за стеной".

Милонов считает, что если отныне въезд артистке на Украину закрыт, то ей следует забрать к себе родню. "Нужно с Украины вывозить родственников в Россию или туда, куда она хочет. Там небезопасно. Не дай бог, что случится с родственниками, она не сможет им даже помочь", – высказал свои опасения Виталий.

Депутат подчеркнул, что на Украине отсутствует хоть какая-то система государственного управления. "Там люди находятся постоянно в зоне повышенного риска и абсолютно бесправны. Если твоя историческая родина с тобой поступает так, значит это не родина, а случайная связь. Нужно лишить Украину родительских прав на лучших ее дочерей", – цитирует Милонова сайт "Известия".

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Апр 23 2017 в 12:39 PDT

Интересно, что ранее Виталию тоже СБУ официально ограничило въезд в страну, как и 140 российским артистам. В список запрещенных на Украине персон вошла и Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Киеве

А это мы с Евочкой)!! Каникулы!! Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Мар 26 2017 в 12:58 PDT

Как писали Dni.Ru, откровенный снимок Милявской, объявленной персоной нон грата на Украине, появился в официальном микроблоге Службы безопасности Украины. Ранее пограничники сняли певицу с поезда в Киев, куда она направлялась навестить больную дочь.

Позже в соцсетях Лолита прокомментировала запрет СБУ не пускать ее в страну сроком на три года. "Ну что сказать!!.. Мама плакала в 8 утра, Евочка расстроилась.. На этом фоне "Поздравляю" спецслужбы Украины с "блискучою" победой над диверсантом из Кремля, Милявской!) В свою очередь, хочу сообщить властям Украины, что Антон Геращенко ставленник Кремля и Фсб! Как Вы такое могли пропустить, он же родственник нашего Геращенко, незаконнорожденный сын! И я Рада, что он присвоил мне звание Заслуженной!!) Как это все пропустил сайт "Миротворец "!! Вы уж разберитесь!!! Высылайте его нам! Я лично встречу, хоть в 4 утра)!!" – иронизирует артистка.

Затем, отбросив шутки, Милявская завершила свою запись такими словами: "Для таких, как он – я народная артистка России и Украины, судя по зрительской Любви. Засим откланиваюсь, мне семью кормить и кучу родственников, которые без меня будут впроголодь жить на моей все равно любимой Родине Украине!"