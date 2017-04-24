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Милонов грудью встал за Лолиту

Лолита Милявская, Виталий Милонов. Фото: Dni.Ru
Знаменитый депутат Виталий Милонов грудью встал на защиту популярной певицы Лолиты, пострадавшей от действий СБУ. По мнению политика, это "уровень ниже гопника".
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Сначала украинские спецслужбы не пустили Лолиту в Киев к больной дочери, ссадив ее с поезда, а затем выложили в в Twitter фотографию, на которой исполнительница запечатлена с обнаженной грудью.

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Милонов занял сторону пострадавшей певицы. Политик посоветовал Милявской вывозить с Украины родственников, а именно – дочь Еву и маму. Увидев откровенное фото Лолиты, выложенное на странице СБУ, депутат выразил провокаторам свое фи.

"Это уровень ниже гопника, – брезгливо заявил депутат Госдумы. – Это как на стене туалета нарисовать или написать и это обсуждать. То, что написано на стене Twitter или Facebook СБУ, можно абсолютно  приравнять к общественному сортиру. Что там, что там лежит дерьмо за стеной".

Милонов считает, что если отныне въезд артистке на Украину закрыт, то ей следует забрать к себе родню. "Нужно с Украины вывозить родственников в Россию или туда, куда она хочет. Там небезопасно. Не дай бог, что случится с родственниками, она не сможет им даже помочь", – высказал свои опасения Виталий.

Фото: twitter.com/ServiceSsu

Депутат подчеркнул, что на Украине отсутствует хоть какая-то система государственного управления. "Там люди находятся постоянно в зоне повышенного риска и абсолютно бесправны. Если твоя историческая родина с тобой поступает так, значит это не родина, а случайная связь. Нужно лишить Украину родительских прав на лучших ее дочерей", – цитирует Милонова сайт "Известия".

Интересно, что ранее Виталию тоже СБУ официально ограничило въезд в страну, как и 140 российским артистам. В список запрещенных на Украине персон вошла и Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Киеве 

А это мы с Евочкой)!! Каникулы!!

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Как писали Dni.Ru, откровенный снимок Милявской, объявленной персоной нон грата на Украине, появился в официальном микроблоге Службы безопасности Украины. Ранее пограничники сняли певицу с поезда в Киев, куда она направлялась навестить больную дочь.

Позже в соцсетях Лолита прокомментировала запрет СБУ не пускать ее в страну сроком на три года. "Ну что сказать!!.. Мама плакала в 8 утра, Евочка расстроилась.. На этом фоне "Поздравляю" спецслужбы Украины с "блискучою" победой над диверсантом из Кремля, Милявской!) В свою очередь, хочу сообщить властям Украины, что Антон Геращенко ставленник Кремля и Фсб! Как Вы такое могли пропустить, он же родственник нашего Геращенко, незаконнорожденный сын! И я Рада, что он присвоил мне звание Заслуженной!!) Как это все пропустил сайт "Миротворец "!! Вы уж разберитесь!!! Высылайте его нам! Я лично встречу, хоть в 4 утра)!!" – иронизирует артистка.

Затем, отбросив шутки, Милявская завершила свою запись такими словами: "Для таких, как он – я народная артистка России и Украины, судя по зрительской Любви. Засим откланиваюсь, мне семью кормить и кучу родственников, которые без меня будут впроголодь жить на моей все равно любимой Родине Украине!"

Автор: Елена Алешина24 апреля 2017, 17:41
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