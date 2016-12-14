Стриженовой объявили бойкот

Младшая дочь Александра и Екатерины Стриженовых Александра рассказала, как в школе ей объявили бойкот. Для девушки это стало настоящей трагедией.

Конфликт с классом случился у Александры Стриженовой четыре года назад. "Однажды мне объявили бойкот, я чувствовала к себе какую-то адскую ненависть и не понимала, чем она вызвана Из-за съемок в кино, репетиций и выступлений с мюзиклом я периодически пропускала школу, и это некоторых страшно злило. Конечно, я переживала, это была маленькая детская трагедия. У меня всегда был синдром отличницы, мне казалось, что я должна всем нравиться", – начала свой рассказ Стриженова.

По словам Александры, появилась некая девочка, которая начала всех настраивать против нее. Она получала множество негативных сообщений в Интернете, при этом "в реале" с ней просто никто не общался.

Свое спасение Саша нашла в старшей сестре Анастасии. Та увидела оскорбления, которые сыпались на школьницу. "Настя объяснила мне, что я никогда не буду нравиться всем, да и не бывает так, чтобы тебя все любили. Всегда найдутся люди, которых ты будешь раздражать, и главное в этой ситуации – достойно себя вести!" – отметила Александра.

Кстати, родители девушке в курсе этой истории. "Началось с того, что мы ­уехали отмечать серебряную свадьбу и взяли с собой детей. Нам казалось, что в этот важный день мы обязательно должны быть вместе! Та девочка подняла волну, мол, как Саша смела ­уехать во время учебного года?! Странная история. Тем более что мы официально отпросились у директора и взяли задания по предметам с собой..." – вспомнила мать Саши Екатерина.

Она отметила, что Александра не хотела, чтобы родители вмешивались в конфликт. Хотя сама Екатерина считает, что в таких ситуациях следует разбираться немедленно. Но в итоге, Саша сама все разрулила.

Екатерина подготовила дочерей к тому, что не все будут с восхищением относиться к ним из-за их знаменитой фамилии. "Я Саше говорила: "К тебе будут всю жизнь цепляться: мол, и оценки тебе ставят хорошие только потому, что родители известные, и в кино тебя папа устроил, а на телевидение взяли, потому что мама договорилась! Нужно просто сказать: "Да, я Стриженова и этим горжусь!" – цитируют Екатерину "7 Дней".