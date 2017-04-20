Певица МакSим утерла нос Анастасии Волочковой

Популярная певица МакSим показала фотографию, на которой запечатлена в необычной позе – в шпагате. Таким образом, по мнению фанатов, артистка утерла нос скандально известной балерине Анастасии Волочковой.

Не только одна Анастасия Волочкова, пропагандирующая пляжный отдых на заграничных курортах, шпагаты и микротрусики, имеет великолепную растяжку. Дать фору бывшей балерине могут дать множество представительниц отечественного шоу-бизнеса. К примеру, певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова).

Популярная исполнительница опубликовала на своей личной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена в необычной для себя позе: не с микрофоном, а в шпагате. "Устала после работы! Посидим девчонки где-нить?😆😆" – подписала снимок Марина, облаченная в обтягивающий спортивный костюм.

Многочисленные подписчики не смогли сдержать восторга. "оуе!!!!!! утерла нос Волочковой!!!)))))))))))))", "Вауууу, суперрр!!!!!!!!", "Сильно 😅👍", "Обалдеть", "любимая наша 😻", "Умничка) мотивируешь)", "Мариночка– пример для подражания для многих молодых мам, для юных девушек и пр. Все сама! Любим до невозможности:)", "Ну ты крутышка!💪", "Вааау какая растяшка))", "Максим на шпагате :)", "Вот это шпагат! 😇😘👏👏👏👏", "Мое восхищение не знает границ)))", "отдохни хорошенько тогда Мариш ,очень милый шпагатик ,потрясающе ,ножки невероятной красоты ,ты прекрасна ,спасибо за такое чудо изящной мамы – кошки !" – выразили свое восхищение фанаты.

Публикация от Марина Максимова (@maksimartist) Апр 19 2017 в 12:53 PDT

Отметим, что в последнее время певица редко мелькает на страницах светской хроники. Оказалось, что в посещении светских мероприятий МакSим не видит для себя пользы. Эффектная артистка украсила бы любой фоторепортаж с какой-нибудь церемонии, но ей это не нужно. "Я не вижу смысла ходить по разным светским мероприятиям. В самом начале карьеры меня уговаривали. И я приходила, меня сносили камерами, чтобы успеть заснять какую-нибудь звезду, говорили: "Девочка, отойди", – рассказала в недавнем интервью МакSим.

Публикация от Марина Максимова (@maksimartist) Апр 20 2017 в 2:28 PDT