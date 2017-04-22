Молодая чемпионка публично осудила алчного Плющенко

Четырехкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьянна Наумова резко отреагировала на цену занятий в школе знаменитого фигуриста Евгения Плющенко. В своем блоге юная спортсменка осудила двукратного олимпионика, припомним, что сам он занимался в детстве бесплатно.

"Вот как-то так. Ваши дети должны пить пиво из Пятерочки, смотреть плющенок по телеку и знать свое место. Потому что спорт сейчас дело дорогое. Нищебродам недоступное. Полюбому не хватит денег ни на коньки, ни на костюмы, ни на медицину, ни на тренера. И бесплатный лед давно закончился", – приводит слова Наумовой "Эхо Москвы".

Марьяна, известная своей поддержкой коммунистических идей, заявила, что "наши родители, называя свою Родину "совком", верили в сказочное будущее с капитализмом. "Но только в "совке" маленький Женечка Плющенко годами тренировался и крутил бильманы и аксели абсолютно бесплатно. Его папа – плотник из Донецка, вместе с мамой строил БАМ на Севере, миллионов не имел, а первые коньки Жене подарила соседка, – напомнила юная чемпионка. – СССР умер, умерла и волгоградская ледовая арена, и Женя в возрасте 11 лет переехал без родителей в Питер, где великий тренер Мишин бесплатно поселил его в общежитие и вырастил чемпиона".

Наша команда в ДНР����❤ Юлечка исполнила всеми любимые песни в батальоне Захара Прилепина, а я проведу турнир по Русскому Жиму среди бойцов!) Публикация от ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Maryana Naumova➰ (@maryana_n) Апр 9 2017 в 11:09 PDT

Теперь же чемпионом, по ее мнению, может стать только ребенок очень богатых родителей. "Сейчас 12 занятий в месяц для ребенка в школе Плющенко стоит от 60 до 150 тысяч, а один час на льду под его тренерским руководством – тысячу долларов. Знайте свое место, мальчики и девочки. И скажите спасибо своим мамам с папами. Чемпионами вы, скорее всего, никогда не станете и крутить аксели не научитесь. История Женечки – не для вас", – заключила Наумова.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Апр 15 2017 в 9:14 PDT

Как писали Dni.Ru, школа Евгения Плющенко объявила цены для желающих. Так, минимальная стоимость занятий составляет 60 тысяч рублей в месяц. За программу средней интенсивности придется выложить 90 тысяч. Для спортсменов: 150 тысяч в месяц. Тестирование для поступления Плющенко оценил в 10 тысяч рублей. Один час тренировки лично с олимпийским чемпионом – 60 тысяч рублей. При этом было заявлено, что те, кто покажут высокие результаты, смогут учиться бесплатно.

Примечательно, что после объявления цен общественность буквально взбунтовалась против алчного Плющенко, а также его супруги, продюсера Яны Рудковской. Хотя сама Рудковская не считает, что стоимость занятий является высокой. "150 тысяч рублей – это за 68 занятий в месяц. Это по две тысячи за занятие. Я плачу репетиторам своих детей по две тысячи за занятия. За 3,5 тысячи рублей занимается фитнесом средний сын. Старший сын играет в гольф – три тысячи мы платим тренеру по гольфу", – цитирует бывшую парикмахершу Life.ru. "Это дорого, или он должен бесплатно обучать?" – добавила она.



