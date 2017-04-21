Самбурской больно от пережитого кошмара
Воры лишили Настасью очень дорогих вещей. Они вломились в квартиру артистки, когда она играла в спектакле "Салемские ведьмы" в театре на Малой Бронной. Вернувшись домой, Самбурская увидела, что вещи в ее доме свалены в кучу на полу.
Актриса обнаружила, что неизвестные злоумышленники украли бесценную семейную реликвию – кольцо ее бабушки. А еще у Настасьи пропали любимые часы Rolex и крупная сумма денег, отложенная для платежа за квартиру, взятую в рассрочку.
У Самбурской в вечер кражи была премьера спектакля. Она часто делится в соцсетях информацией о своих предстоящих выступлениях. В одном только Instagram у нее 8,8 миллионов подписчиков. Выходит, масса людей знали о том, что Настасьи в злосчастный вечер точно не будет в квартире.
"Я пришла домой, вставила ключ, а он открывал не так, как обычно. В итоге я дернула за ручку, зашла, и там все было перевернуто. Жуткий бардак", – восстановила ход событий шокированная произошедшим звезда.
Мое лицо, когда поняла, что этим летом без отпуска �� Не будет фото в купальнике... не будет с коктейлем на лежаке, с пятиметровым парео на пляже, на пончике в бассейне, с ножками в тёплом песочке. Не будет загара. Но будет счастливая старость! И слуга со стаканом воды�� #ОтпускДляСлабаков��♀️ #СалемскиеВедьмы
Примечательно, что воры не стали брать технику, ноутбук, телефон, плазму. "Пропало бабушкино кольцо, оно не столько дорогое как ювелирное изделие, оно ценно как память. Еще у меня украли часы Rolex, о которых я долго мечтала и которые получила на день рождения. Но самый кошмар – это деньги! Украли огромную сумму, которую я должна была внести за квартиру", – сокрушается Настасья.
По словам актрисы, полицейские начали расследование, сняли отпечатки пальцев. "Следствие пока разбирается, замок взяли на экспертизу. Уверена, что найдутся и те, кто порадуется этому. Скажут, что у меня и так все хорошо. Но я никому такого не пожелаю. Мне мерзко! Больно! Гадко! После этого ночевать дома не могу. Обидно!" – цитирует подавленную Самбурскую сайт Life.ru.
В этой жизни артистка всего добилась сама, заработанные деньги стоили ей больших усилий. "Мне никто не помогает, я всегда все сама тащу на своих плечах, очень много работаю: телеведущей, у меня четыре спектакля, играю в кино, занимаюсь певческой карьерой – пашу по 14 часов. А тут приходит какой-то гад и забирает все самое дорогое и мои кровью и потом заработанные деньги", – переживает Настасья.
Позже она сообщила, что вором мог быть кто-то из своих. По информации следователей, дверь в квартиру открыли ключом. Замок брали на экспертизу и выяснили, что его не взламывали. "Значит, кто-то из своих это сделал, – предположила пострадавшая. – Видимо, это сделал тот, кто имел доступ к ключам или к дубликатам. Не знаю. Я пока ничего не понимаю. Я в шоке".
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