Самбурской больно от пережитого кошмара

СМИ сообщили, что в Москве обокрали квартиру актрисы и певицы Настасьи Самбурской. Бывшая звезда "Универа" пребывает в отчаянии и не скрывает своего горя от журналистов.

Воры лишили Настасью очень дорогих вещей. Они вломились в квартиру артистки, когда она играла в спектакле "Салемские ведьмы" в театре на Малой Бронной. Вернувшись домой, Самбурская увидела, что вещи в ее доме свалены в кучу на полу.

Актриса обнаружила, что неизвестные злоумышленники украли бесценную семейную реликвию – кольцо ее бабушки. А еще у Настасьи пропали любимые часы Rolex и крупная сумма денег, отложенная для платежа за квартиру, взятую в рассрочку.

У Самбурской в вечер кражи была премьера спектакля. Она часто делится в соцсетях информацией о своих предстоящих выступлениях. В одном только Instagram у нее 8,8 миллионов подписчиков. Выходит, масса людей знали о том, что Настасьи в злосчастный вечер точно не будет в квартире.

"Я пришла домой, вставила ключ, а он открывал не так, как обычно. В итоге я дернула за ручку, зашла, и там все было перевернуто. Жуткий бардак", – восстановила ход событий шокированная произошедшим звезда.

Примечательно, что воры не стали брать технику, ноутбук, телефон, плазму. "Пропало бабушкино кольцо, оно не столько дорогое как ювелирное изделие, оно ценно как память. Еще у меня украли часы Rolex, о которых я долго мечтала и которые получила на день рождения. Но самый кошмар – это деньги! Украли огромную сумму, которую я должна была внести за квартиру", – сокрушается Настасья.

По словам актрисы, полицейские начали расследование, сняли отпечатки пальцев. "Следствие пока разбирается, замок взяли на экспертизу. Уверена, что найдутся и те, кто порадуется этому. Скажут, что у меня и так все хорошо. Но я никому такого не пожелаю. Мне мерзко! Больно! Гадко! После этого ночевать дома не могу. Обидно!" – цитирует подавленную Самбурскую сайт Life.ru.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Апр 19 2017 в 1:57 PDT

В этой жизни артистка всего добилась сама, заработанные деньги стоили ей больших усилий. "Мне никто не помогает, я всегда все сама тащу на своих плечах, очень много работаю: телеведущей, у меня четыре спектакля, играю в кино, занимаюсь певческой карьерой – пашу по 14 часов. А тут приходит какой-то гад и забирает все самое дорогое и мои кровью и потом заработанные деньги", – переживает Настасья.

Позже она сообщила, что вором мог быть кто-то из своих. По информации следователей, дверь в квартиру открыли ключом. Замок брали на экспертизу и выяснили, что его не взламывали. "Значит, кто-то из своих это сделал, – предположила пострадавшая. – Видимо, это сделал тот, кто имел доступ к ключам или к дубликатам. Не знаю. Я пока ничего не понимаю. Я в шоке".