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Самбурская разоблачила Фадеева

Фото: dni.ru
Между Настасьей Самбурской и Максимом Фадеевым началась настоящая война. Продюсер дал скандально известной актрисе и певице три дня на извинения, а она вместо этого разоблачила своего оппонента и слила в Сеть личную переписку.
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Настасья намекнула, что Максим лишь скрывается под маской добродетели. А на деле он якобы не такой положительный, как выглядит. Однако Самбурская простила Фадееву все колкости, коих было немало за последние несколько дней.

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"Максим, я на вас зла не держу, – обратилась к продюсеру актриса и певица в Instagram. – Извините, что рассчитывали на меня, а я не рассчитала свои силы. Что не пошла в ваш продюсерский центр, как мигрирующая крыса. Что не смогла по состоянию здоровья помочь вам своим ресурсом в пиаре вашего проекта".

Из сложившейся ситуации Настасья вынесла урок. "Теперь я буду знать, к кому ходить на поклон за благословением с поцелуями в перстня, дабы не попасть в немилость", – написала артистка.

Не удержалась темпераментная Самбурская и от нелестных слов в адрес своего оппонента. "О, вы мастодонт манипулирования. Вы хотите казаться лучше, чем есть на самом деле. Выходите из-за ширмы. За ЧЕСТЬ, за ДОСТОИНСТВО себя", – сорвала маску с продюсера бывшая звезда "Универа".

Можно сказать, что Самбурская прошлась по Фадееву очень даже мягко. Для сравнения, помощнице продюсера Ирме Польских досталось от Настасьи куда больше. Актриса назвала женщину "фадеевским псом". "Не удержалась, оскорбила Ирму в личной переписке. Признаю", – публично покаялась артистка.

Хотя и Польских не сдерживалась в выражениях, предположив, что Самбурская может употреблять запрещенные вещества. "Личность под именем Ирма в свою очередь написала помощнику Виктора Яковлевича Дробыша, что бы мне, цитирую, "Закрыли рот", чтобы я не высказывалась в сторону ПЦ Фадеева и предположила, "что я наркоманка", – сообщила Настасья.

Ой, развели тут демагогию, Бузова лучше поёт, Самбурская лучше поёт! Бузову на Евровидение, Самбурскую! Да мы обе хреново поем, я хоть и в живую, потому что только таким образом получаю удовольствие от нахождения на сцене, так лажаю через раз. А тут ещё Максим Фадеев давай Ольгу нахваливать, лишь потому, что я отказалась в клипе у Серябкиной сниматься, по состоянию здоровья. Там нужны тяжелые тренировки, через день, а мне пока запретили физические нагрузки и я это объяснила. Мелочная месть с вашей стороны, Максим. Нас вообще сравнивать не надо. Мы работаем на разную аудиторию. Вот вам ещё повод помусолить, посплетничать. А то я смотрю скучно живётся кому-то. Если меня и выдвинут на прорыв года на равне с Ольгой, я с удовольствием сниму свою кандидатуру с участия в пользу Ольги Бузовой. А себе возьму "Нарыв года" потому что я многим в шоу-Бизе, со своим непокладистым характером не хуже чирия на жопе. Я вам ничего не должна, как и вы мне. Давайте просто работать. Можно ни с кем не дружить, Главное ни с кем не ссориться.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)

По словам подопечной Виктора Дробыша, ее конфликт с Максом Фадеевым разгорелся из-за сорванных съемок. "Думать о нем не думала, пока он не предложил мне сняться в клипе одного из его проектов... Поехала на первую тренировку и попала в ДТП. В итоге приехала на такси. Хотя это был явный знак сидеть на месте. Потренировалась на пилоне (что требовалось для клипа). Мягко говоря, чуть не сдохла за два часа", – вспоминает Настасья.

В тот период она переживала определенные трудности. "До этого у меня уже были проблемы со сном, и я просто не в состоянии была бы продолжать тренировки. А их требовалось немало, чтобы оттачивать трюки. В итоге мне поставили диагноз "нервное истощение". Взвалила на себя слишком много, вот и сломалась, – объяснила Самбурская. – Тренировки запретили на время".

О своих проблемах со здоровьем Настасья сразу же сообщила помощнице Максима. "Мною Ирме было предложено возместить затраты за аренду зала, личное присутствие Ирмы, гель для душа и полотенце. Им же это не понравилось. Видимо, Максиму Александровичу Фадееву отказывать нельзя", – подчеркнула артистка.

Она это правило нарушила дважды. "Я уже сделала это повторно: первый раз на первой встрече с Ирмой она открыто меня переманивала в ПЦ Фадеева. Делала это аккуратненько, рассказывая, как Максим мной восхищён и видит во мне родственную душу. Мол, спрашивал, почему к Дробышу пошла, а не к нему? Хотя Фадеев с Дробышем вроде как друзья", – отметила Самбурская.

Обнародовав личную переписку с Польских, актриса пообещала на этом завершить конфликт с Фадеевым. По словам Настасьи, она всех простила. "Все-таки, я настаиваю на том, что я не пиарюсь на светлом имени Максима Фадеева. На "святых" пиариться грешно", – иронизирует любимица Виктора Дробыша.

Напомним, ранее Максим Фадеев решил поддержать творческие начинания Ольги Бузовой, конкурентки Настасьи Самбурской  в номинации "Прорыв года" премии МУЗ-ТВ. Последняя считает, что причина кроется в отказе сняться в клипе. "Мелочная месть с вашей стороны, Максим", – обратилась Настасья к продюсеру несколько дней назад. При этом свои вокальные данные Самбурская назвала приблизительно равными певческим способностям Ольги Бузовой. "Да мы обе хреново поем", – написала она, отметив, впрочем, что выступает всегда в живую, не прибегая к помощи фонограммы.

Как писали Dni.Ru, нешуточная борьба между поклонниками двух исполнительниц развернулась в преддверии вручения премий МУЗ-ТВ. И Ольга Бузова, и Настасья Самбурская, начавшие музыкальную карьеру без профильного образования, могут претендовать на приз в номинации "Прорыв года".

Среди как простых зрителей, так и искушенных критиков начались споры, кто из девушек больше достоин столь высокой оценки своих талантов. Впрочем, Самбурская готова уступить награду сопернице, а себе хочет взять "Нарыв года". "Я многим в шоу-бизе, со своим непокладистым характером не хуже чирия на ж***", – объяснила Настасья.

Автор: Елена Алешина28 февраля 2017, 18:25
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