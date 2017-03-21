Настасья Самбурская пристыдила россиян

Настасья Самбурская стала телеведущей. Актриса, известная своим скандальным поведением, теперь ходит по квартирам обычных россиян и стыдит их за бардак.

Настасья Самбурская стала ведущей нового шоу "Генеральная уборка", премьера которого состоится на днях на телеканале "Пятница!" Скандально известная актриса вместе с Юлией Минаковской исследовали квартиры обычных россиян. Вместе девушки навели порядок в домах, где царит немыслимый бардак, и попутно рассказали, как сделать уборку дома быстро, а главное – качественно.

Более того, острая на язык Самбурская даже пристыдила лентяев и заставила их встать на путь исправления. Ее рука не дрогнула отправить в утиль весь хлам, который нашелся в доме грязнули. А соведущая Самбурской Минаковская помогла создать комфортные условия для проживания.

Отметим, что в последнее время Настасья старательно избавляется от образа Кристины из сериала "Универ. Новая общага". Актриса не только активно играет на театральных подмостках, но и заявила о себе как о певице. Раскруткой Самбурской занялся продюсер и композитор Виктор Дробыш. А недавно Настасья вышла на подиум, где затмила собой других моделей. Самбурская приняла участие в показе дизайнера Беллы Потемкиной.

Настасья регулярно попадает в скандалы благодаря своему горячему темпераменту. К примеру, за короткое время новоиспеченная певица умудрилась сцепиться с ведущей "Дома-2" Ольгой Бузовой и продюсером Максимом Фадеевым. Причем с последним у Самбурской получилось ожесточенная схватка, правда, в социальных сетях.

Все началось с того, что Максим Фадеев решил поддержать творческие начинания Ольги Бузовой, конкурентки Настасьи Самбурской в номинации "Прорыв года" премии МУЗ-ТВ. Последняя сочла, что причина кроется в отказе сняться в его клипе. "Мелочная месть с вашей стороны, Максим", – обратилась Настасья к продюсеру. При этом свои вокальные данные Самбурская назвала приблизительно равными певческим способностям Ольги Бузовой. "Да мы обе хреново поем", – написала она, отметив, впрочем, что выступает всегда в живую, не прибегая к помощи фонограммы.