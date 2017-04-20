Фаворит "Минуты славы": Лучше я останусь без денег, но буду живым

Фаворит "Минуты славы" Дмитрий Политов прервал свое выступление из-за травмы. Участник развлекательного шоу заявил, что лучше останется без денег, но живым.

Дмитрий Политов считался фаворитом телепроекта "Минута славы". Жюри шоу – Сергей Юрский, Сергей Светлаков, Рената Литвинова и Владимир Познер – было покорено мастерством этого участника *(Познер ему аплодировал стоя на одном из этапов шоу). Казалось бы, Политов был в шаге от победы.

Однако на съемках первого финального выпуска случилось непредвиденное. Политов поднялся на пилоне вверх, стал выполнять трюки и вдруг спустился на пол, скрючившись от боли. В этот же момент к нему подбежал врач скорой помощи, который всегда дежурит на площадке. "Простите, но я не могу выступать", – обратился к зрителям и судьям Политов. Он ушел за кулисы, зал проводил его аплодисментами.

"За неделю до съемок я получил травму, это было на тренировке. Я был уставшим, не выспался. В такие моменты надо остановиться и отдохнуть, но я решил репетировать дальше – и все закончилось плачевно. У меня большая внутренняя гематома и, возможно, надрыв мышцы. Я очень хотел выступить на "Минуте славы", вышел на сцену под обезболивающими, но они не помогли. Когда попытался сделать сальто, меня скрутило от боли. Все это, конечно, обидно! Но если бы не остановился, мог бы потерять сознание и упасть с высоты. Уж лучше я останусь без денег, но буду живым", – цитирует Политова "Телепрограмма".

Зато перед членами жюри встал вопрос, что делать дальше с травмированным Дмитрием. Рената Литвинова и Сергей Светлаков уговаривали Владимира Познера и Сергея Юрского пожалеть Политова и пропустить дальше. Те, в свою очередь, требовали не нарушать правила и попрощаться с покалечившимся участником. Рената ради такого случая даже решила применить женское обаяние, однако подействовало ли оно пока неизвестно.