Одноногий танцор из "Минуты славы" оценил номер Самойловой

Танцор-инвалид Евгений Смирнов из шоу "Минута славы" высказался о представительнице России на "Евровидении-2017" Юлии Самойловой. Молодой человек считает, что у нее очень красивый голос.

Многие преданные поклонники конкурса "Евровидения" выразили надежду, что агрессивные и безумные провокаторы в Киеве не полезут с кулаками и тухлыми яйцами на хрупкую девушку-инвалида, испугаются кары небесной. Однако Евгений считает, это не препятствие для злодеев.

"Я очень надеюсь, что выбор Юлии как исполнителя шел от души, если же это был просто пиар, то мне было бы очень жаль. Честно говоря, я думаю, что если кому-то на Украине захочется как-то "укусить" нашего исполнителя, то инвалидность не остановит", – предположил Смирнов.

Однако танцор верит в лучшее. "Все-таки я надеюсь, что такого не будет, потому что это европейский конкурс, и, где бы он ни проходил, он приносит свою атмосферу и традиции. А как вы понимаете, в Европе отношение к инвалидам, да и вообще к людям совсем другое, там считается, что если человек к чему-то стремится, его надо поддержать", – отметил Евгений.

С Юлией он пока не знаком. "Слышал, как она поет, считаю, что у нее очень красивый голос, профессиональная манера исполнения", – не жалеет комплиментов для Самойловой Смирнов.

Публикация от Евгений Смирнов (@evgeny_smirnov1) Янв 25 2017 в 1:12 PST

Молодой человек убежден, что между его недопониманием с судьями "Минуты славы" и поездкой Юлии на "Евровидение" нет никакой связи. "Не знаю, насколько выбор подстегнула моя ситуация, не хочу это больше обсуждать, я для себя уже отпустил ее после того, как ушел с шоу, – отмахнулся от скандала с Литвиновой и Познером Смирнов. – Даже если как-то повлиял этот конфликт – я только рад".

По мнению Евгения, инвалиды должны появляться на конкурсах, потому что это помогает формировать доступную среду и менять отношение к ним. Людям с ограниченными возможностями на данный момент очень тяжело жить в России.

"Пока мы мало встречаем инвалидов просто даже на улице, не говоря уже о каких-то рабочих ситуациях. Я прошел через поиски работы в Краснодаре, и это было очень неприятно, когда мне отказывали, потому что я теперь вот такой, – цитирует танцора сайт "Московский Комсомолец". – И нужно показывать постоянно людям, что инвалиды могут творить, танцевать, рисовать, петь, работать."

Репортеры связались также с незрячей уличной певицей Юлией Дьяковой. Она тоже не считает Самойлову неуязвимой. "Не надо смешивать политику и песни. На Украине или где-то еще, если вас захотят травить, никакая инвалидность не спасет. Может быть, инвалидность даже подстегнет негативное отношение. Например, я читала, что писали в Интернете после победы Даниила Плужникова на "Голосе" – ужас, столько грязи", – посетовала Дьякова.

Артистка сообщила, что имеет представление о конкурсе. "Я смотрела одна "Евровидение", когда выступала Кончита Вурст – точнее, слушала. Как она выглядит и кто это вообще, я не поняла, разумеется, но я бы за выступление сразу дала бы первое место", – призналась Дьякова. Незрячая певица советует всем слушать песни и вникать в их смысл, а не обсуждать внешность, ориентацию и состояние здоровья исполнителя.