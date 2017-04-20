Первое общее интервью Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Поклонники дождались. Федор Бондарчук и Паулина Андреева дали первое общее интервью, в котором рассказали о работе и личной жизни.

Впервые Федор Бондарчук увидел Паулину Андрееву в театральной постановке, где она играла одну из ролей в спектакле "№13D", на создание которого режиссера пригласил популярный актер Игорь Верник. Федор остался под большим впечатлением не только от игры Паулины, но и от нее самой. "Паулина на сцене сочетала в себе красоту, комедийность и космическую скорость. Вообще, на мой взгляд, у нее редкая театральная фактура", – отметил Бондарчук.

Режиссер смог оценить и другие проекты, в которых приняла участие актриса, в том числе и нашумевший многосерийный фильм "Метод". По мнению Федора, Паулина относится к тем женщинам, которых днем с огнем не сыскать. "Про таких девушек в романах писали. Не нашего века. Достоинство, порядочность, честность – для них не пустые слова. Надо у Поли спросить, на каких книжках она выросла. А еще мы хохочем с ней постоянно", – цитирует Федора L’Officiel.

Впервые Бонадрчук и Андреева вместе появились на публике летом прошлого года. Пара прошлась по красной дорожке кинофестиваля "Кинотавр". По словам режиссера, они сознательно приняли решение заявить о своих отношениях именно тогда. "Нам не хотелось жить в сплетнях, домыслах и пересудах, поэтому мы решили достойно показать, что мы – пара. Мы не просчитывали, в чем будем одеты, будем или не будем держаться за руку, как будем смотреть друг на друга, нам был важен сам факт первого совместного выхода", – отметил режиссер.

Публикация от L'OFFICIEL RUSSIA ���� (@lofficielrussia) Апр 19 2017 в 5:04 PDT

Тут в беседу вступила Паулина Андреева. Актриса призналась, что не ожидала такой волны ненависти у общества, которая поднимется после их первого совместного выхода в свет. "Я моментально оказалась бесталанной актрисой, выяснилось, что у меня масса физических недостатков: всех резко взбудоражила форма моих ушей, например, экстрасенсы в интернете стали массово предсказывать нам будущее, бабки-гадалки, астрологи, хироманты, мистики всех сортов – никто не остался в стороне," – рассказала Паулина, отметив, что началось "безумие".

Бондарчук и Андреева очень занятые люди, поэтому видятся редко. "Наша жизнь последние полгода выглядит так: мы созваниваемся и пытаемся понять, сколько сегодня вечером есть свободного времени, чтобы провести его вместе – ну, минут сорок пять, час, час тридцать", – признался Федор.

Впрочем, как ни пытались журналисты, никаких "жареных" подробностей отношений режиссера и актрисы они не узнали. "У меня есть привилегия – оставить личную жизнь при себе. И я ей пользуюсь. И я рад, что Паулина стремится реализовать себя через роли в театре и кино, а не фотографии в сети", – заявил Федор Бондарчук.